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Названо рідкісний симптом раку, який з’являється, коли людина п’є алкоголь

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П'ятниця 31 грудня 2021 22:28
Названо рідкісний симптом раку, який з’являється, коли людина п’є алкоголь Назвно ознаку раку, яка проявляється при вживанні алкоголю (unsplash)
Автор: Тетяна Самарук

Вчені провели дослідження, яке показало, що в окремих випадках алкоголь здатний допомогти виявити рак. Зокрема, йдеться про злоякісні лімфоми.

Про це пише dip.

Головна ознака раку

Так, такий рак є у клітинах лімфатичної системи. Ключова ознака хвороби – збільшені лімфовузли на шиї, в паху та пахвах.

До того ж основні симптоми пов’язані зі спиртними напоями, вони спостерігаються у людей із лімфомою Ходжкіна. Зазначається, що це пухлинне захворювання лімфатичної системи, яким хворіють у будь-якому віці.

Доктор Грем Коллінз при лікарнях Оксфордського університету, додав, що лімфатичні залози переповнені аномальними клітинами, коли є рак.

"Алкоголь може розслабити кровоносні судини, що може призвести до подальшого підвищення тиску в лімфатичних вузлах, що створює навантаження на навколишню капсулу і викликає біль", – розповів він.

За словами вчених, якщо людина з цим видом раку вирішить випити алкогольний напій, то в одному випадку з двадцяти вона зазнає болю. Біль відчувається там, де знаходяться лімфовузли.

Окрім того, жінки з лімфомою Ходжкіна більше схильні до болю при вживанні алкоголю ніж чоловіки. Щобільше, їм вистачає навіть тієї частки алкоголю, яка міститься у шоколаді з лікером.

Біль виникає відразу ж, а його характеристики варіюються від "ниючого" до "колючого".

Раніше ми повідомляли, що вчені назвали напої, що подвоюють ризик раку кишечника.

Також ми писали, що вчені назвали популярні продукти, які викликають рак.

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