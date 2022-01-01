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Новая болезнь. С сегодняшнего дня зависимость от видеоигр стала диагнозом

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Швейцария , Суббота 01 января 2022 00:34
Новая болезнь. С сегодняшнего дня зависимость от видеоигр стала диагнозом Фото: зависимость от видеоигр стала болезнью (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

С сегодняшнего дня, 1 января 2022 года, зависимость от видеоигр официально признана болезнью. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила ее в перечень одиннадцатое издание Международной классификации болезней (МКБ-11).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВОЗ.

В ВОЗ отмечают, что для игровой зависимости характерно регулярное или периодическое нарушение способности контролировать частоту и длительность игровых сессий, продолжительность проведенного за играми времени, неспособность прекратить играть при появлении "негативных последствий".

Также отмечается, что в случае зависимости играм отдается приоритет над другими жизненными интересами и повседневной деятельностью. Симптомы могут развиваться непрерывно на протяжении какого-то времени, а могут проявляться с некоторой регулярностью время от времени.

Кроме того, игровая зависимость приводит к значительным проблемам в личной, семейной жизни человека, вызывает изменения его положения в социуме, приводит к проблемам в учебе или работе.

Для того, чтобы диагностировать игровую зависимость, изменения в поведении должны наблюдаться в течение года, однако данный срок может быть сокращен, ​если все диагностические требования соблюдены, а симптомы серьезны.

Напомним, что штамм коронавируса "Омикрон" опасен тем, что более заразен в отличии от других штаммов. Об этом рассказали в ВОЗ.

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