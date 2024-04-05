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Новая Зеландия намерена внести свой вклад в поддержку обороны Украины, - глава МИД

Фото: Новая Зеландия намерена усилить поддержку обороны Украины (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Новая Зеландия намерена усилить сотрудничество с НАТО и внести свой вклад в поддержку обороны Украины.

Об этом заявил глава МИД Новой Зеландии Уинстон Питерс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Новая Зеландия привержена сотрудничеству с партнерами по НАТО для внесения вклада в коллективную безопасность, например, посредством нашей поддержки обороны Украины", - заявил Петерс после участия в встрече министров иностранных дел НАТО в Брюсселе 3-4 апреля.

По его словам, исход войны в Украине окажет серьезное влияние на глобальную безопасность, и именно поэтому "Новая Зеландия должна быть готова внести свой вклад".

Отмечается, что Новая Зеландия ведет переговоры о новом типе партнерства с НАТО.

"Мы рассчитываем заключить это партнерство в ближайшие месяцы, согласовав конкретные области сотрудничества", - добавил глава МИД.

Далее после встрачи Питерс отправится в Соединенные Штаты и, как ожидается, встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном и генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем, чтобы обсудить основные глобальные и региональные проблемы безопасности.

 

Помощь от Новой Зеландии и ее позиция по отношению к РФ

Веллингтон поддерживает Украину с самого начала полномасштабного вторжения в Украину. Так, в 2022 году Новая Зеландия решила присоединиться к обучению украинских военных в Британии.

В феврале прошлого года правительство Новой Зеландии расширило визы, предложенные украинцам, спасающимся от российского вторжения, и продлило их действие.

Кроме того, 22 февраля Новая Зеландия объявила о новом пакете помощи для Украины. Его стоимость составит 25,9 млн долларов (16,9 млн долларов США).

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