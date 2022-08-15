Нова Зеландія вирішила приєднатися до навчання українських військових у Британії

Міністр оборони Нової Зеландії Пені Енаре підтвердив відправлення до Британії військових інструкторів для навчання солдатів з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Нової Зеландії .

"Це розгортання також дає можливість військовослужбовцям Нової Зеландії отримати цінний досвід", - сказав Пені Енаре.

Міністр вважає, що відточуючи основні навички солдатів у чужому середовищі, разом із ключовими партнерами, це буде сприяти збереженню їх військових у сфері оборони. Ці дії у Новій Зеландії підтримали прем'єр-міністр Джасінда Ардерн та міністр закордонних справ Нанайя Махута.

За їх словами, Нова Зеландія направляє ще 120 військовослужбовців Новозеландських сил оборони до Британії. Вони будуть допомагати у навчанні українських солдатів в рамках міжнародних зусиль, спрямованих на те, щоб допомогти Україні продовжувати захищатися від вторгнення Росії.

Цю інформацію підтвердив міністр оборони України Олексій Резніков, про що написав на своїй сторінці у Twitter.

Розгортання здійснюватиметься комерційними рейсами до Британії, траншами протягом наступних трьох тижнів і буде завершено до 30 листопада.