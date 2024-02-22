Новая Зеландия объявила о новом пакете помощи для Украины
Новая Зеландия объявила о новом пакете помощи для Украины. Его стоимость составит 25,9 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Новой Зеландии.
"Эта война привела к ужасным человеческим жертвам, причинила огромные страдания и существенно повлияла на региональную и глобальную стабильность. Именно поэтому Новая Зеландия остается приверженной поддержке Украины. Эта поддержка в размере 25,9 миллиона долларов увеличит общую сумму помощи, обещанной Новой Зеландией за последние два года, до более чем 100 миллионов долларов", - заявил министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс.
В свою очередь министр обороны Новой Зеландии Джудит Коллинз отметила, что в течение последних двух лет военные страны находились в Европе и Великобритании, работая с единомышленниками из стран-партнеров над поддержкой Украины, и эта поддержка будет продолжаться.
"Правительство с радостью сообщает, что значимое, заметное и заслуживающее доверия развертывание квалифицированного персонала NZDF в поддержку Украины будет продлено до июня 2025 года. До 97 военнослужащих NZDF будут продолжать обучать украинских солдат, а также оказывать разведывательную, связную и логистическую поддержку", - добавила она.
Помимо этого, сегодняшний пакет мер также включает:
- 6,5 млн долларов Международному фонду Украины, находящемуся под управлением Великобритании, для закупки оружия и боеприпасов для Украины;
- 7 млн долларов в виде гуманитарной помощи для поддержки украинцев, пострадавших от войны, включая тех, кто был перемещен в соседние страны;
- 3 млн долларов США в Целевой фонд Всемирного банка по оказанию помощи, восстановлению, реконструкции и реформам в Украине.
Помощь от Новой Зеландии и ее позиция по отношению к РФ
В 2022 году Новая Зеландия решила присоединиться к обучению украинских военных в Британии.
В феврале прошлого года правительство Новой Зеландии расширило визы, предложенные украинцам, спасающимся от российского вторжения, и продлило их действие.
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