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Новая Зеландия объявила о новом пакете помощи для Украины

Четверг 22 февраля 2024 07:46
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Новая Зеландия объявила о новом пакете помощи для Украины Фото: министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс (flickr.com/oic-aa-istanbul)
Автор: Валерия Полищук

Новая Зеландия объявила о новом пакете помощи для Украины. Его стоимость составит 25,9 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Новой Зеландии.

"Эта война привела к ужасным человеческим жертвам, причинила огромные страдания и существенно повлияла на региональную и глобальную стабильность. Именно поэтому Новая Зеландия остается приверженной поддержке Украины. Эта поддержка в размере 25,9 миллиона долларов увеличит общую сумму помощи, обещанной Новой Зеландией за последние два года, до более чем 100 миллионов долларов", - заявил министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс.

В свою очередь министр обороны Новой Зеландии Джудит Коллинз отметила, что в течение последних двух лет военные страны находились в Европе и Великобритании, работая с единомышленниками из стран-партнеров над поддержкой Украины, и эта поддержка будет продолжаться.

"Правительство с радостью сообщает, что значимое, заметное и заслуживающее доверия развертывание квалифицированного персонала NZDF в поддержку Украины будет продлено до июня 2025 года. До 97 военнослужащих NZDF будут продолжать обучать украинских солдат, а также оказывать разведывательную, связную и логистическую поддержку", - добавила она.

Помимо этого, сегодняшний пакет мер также включает:

  • 6,5 млн долларов Международному фонду Украины, находящемуся под управлением Великобритании, для закупки оружия и боеприпасов для Украины;
  • 7 млн долларов в виде гуманитарной помощи для поддержки украинцев, пострадавших от войны, включая тех, кто был перемещен в соседние страны;
  • 3 млн долларов США в Целевой фонд Всемирного банка по оказанию помощи, восстановлению, реконструкции и реформам в Украине.

Помощь от Новой Зеландии и ее позиция по отношению к РФ

В 2022 году Новая Зеландия решила присоединиться к обучению украинских военных в Британии.

В феврале прошлого года правительство Новой Зеландии расширило визы, предложенные украинцам, спасающимся от российского вторжения, и продлило их действие.

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