Новая Зеландия намерена внести свой вклад в поддержку обороны Украины, - глава МИД

Новая Зеландия намерена усилить сотрудничество с НАТО и внести свой вклад в поддержку обороны Украины.

Об этом заявил глава МИД Новой Зеландии Уинстон Питерс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Новая Зеландия привержена сотрудничеству с партнерами по НАТО для внесения вклада в коллективную безопасность, например, посредством нашей поддержки обороны Украины", - заявил Петерс после участия в встрече министров иностранных дел НАТО в Брюсселе 3-4 апреля.

По его словам, исход войны в Украине окажет серьезное влияние на глобальную безопасность, и именно поэтому "Новая Зеландия должна быть готова внести свой вклад".

Отмечается, что Новая Зеландия ведет переговоры о новом типе партнерства с НАТО.

"Мы рассчитываем заключить это партнерство в ближайшие месяцы, согласовав конкретные области сотрудничества", - добавил глава МИД.

Далее после встрачи Питерс отправится в Соединенные Штаты и, как ожидается, встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном и генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем, чтобы обсудить основные глобальные и региональные проблемы безопасности.