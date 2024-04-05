Нова Зеландія має намір зробити свій внесок у підтримку оборони України, - глава МЗС
Нова Зеландія має намір посилити співпрацю з НАТО і зробити свій внесок у підтримку оборони України.
Про це заявив глава МЗС Нової Зеландії Вінстон Пітерс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Нова Зеландія віддана співпраці з партнерами по НАТО для внесення вкладу в колективну безпеку, наприклад, через нашу підтримку оборони України", - заявив Петерс після участі у зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі 3-4 квітня.
За його словами, результат війни в Україні вплине на глобальну безпеку, і саме тому "Нова Зеландія має бути готова зробити свій внесок".
Нова Зеландія веде переговори про новий тип партнерства з НАТО.
"Ми розраховуємо укласти це партнерство у найближчі місяці, погодивши конкретні галузі співпраці", - додав глава МЗС.
Далі після зустрічі Пітерс вирушить до Сполучених Штатів і, як очікується, зустрінеться з держсекретарем США Ентоні Блінкеном та генеральним секретарем ООН Антоніо Гутеррішем, щоб обговорити основні глобальні та регіональні проблеми безпеки.
Допомога від Нової Зеландії та її позиція щодо РФ
Веллінгтон підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Так, 2022 року Нова Зеландія вирішила приєднатися до навчання українських військових у Британії.
У лютому минулого року уряд Нової Зеландії розширив візи, запропоновані українцям, які рятуються від російського вторгнення, і продовжив їхню дію.
Крім того, 22 лютого Нова Зеландія оголосила про новий пакет допомоги для України. Його вартість складе 25,9 млн доларів (16,9 млн доларів США).
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