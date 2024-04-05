Нова Зеландія має намір зробити свій внесок у підтримку оборони України, - глава МЗС

Нова Зеландія має намір посилити співпрацю з НАТО і зробити свій внесок у підтримку оборони України.

Про це заявив глава МЗС Нової Зеландії Вінстон Пітерс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Нова Зеландія віддана співпраці з партнерами по НАТО для внесення вкладу в колективну безпеку, наприклад, через нашу підтримку оборони України", - заявив Петерс після участі у зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі 3-4 квітня.

За його словами, результат війни в Україні вплине на глобальну безпеку, і саме тому "Нова Зеландія має бути готова зробити свій внесок".

Нова Зеландія веде переговори про новий тип партнерства з НАТО.

"Ми розраховуємо укласти це партнерство у найближчі місяці, погодивши конкретні галузі співпраці", - додав глава МЗС.

Далі після зустрічі Пітерс вирушить до Сполучених Штатів і, як очікується, зустрінеться з держсекретарем США Ентоні Блінкеном та генеральним секретарем ООН Антоніо Гутеррішем, щоб обговорити основні глобальні та регіональні проблеми безпеки.