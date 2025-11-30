Новое оружие против КАБов: в Генштабе подсчитали первые результаты

Силы обороны Украины активно внедряют противодействие российским средствам поражения, в частности управляемым авиабомбам. Более 100 российских КАБов было уничтожено за последний месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что во время ежемесячного совещания по развитию возможностей ВСУ разведка доложила о мерах, которые принимают российские оккупанты для повышения эффективности средств нападения во время массированных ракетно-дроновых терактов.

В частности оккупанты применили уже 138 реактивных дронов "Шахед". Подавляющее большинство из них было уничтожено украинской противовоздушной обороной.

"Кроме того, украинские защитники принимают действенные меры для снижения эффективности российских управляемых авиабомб. Тестируется новое вооружение для противодействия КАБам. В сентябре-ноябре зенитными ракетными войсками Воздушных Сил ВС Украины уничтожено до 100 вражеских КАБов", - говорится в сообщении ГШ ВСУ.

Также во время совещания обсудили внедрение новых видов оружия - ударных беспилотников, дронов-перехватчиков; наземных роботизированных комплексов, боевых модулей на роботизированных опорных пунктах и тому подобное.