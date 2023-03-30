Новая угроза на фронте. Россияне начали активно применять крылатые авиабомбы, - Игнат

По его словам, крылатые корректируемые авиационные бомбы появляются в прифронтовой зоне практически каждый день.

"Это новая угроза, которая предстала перед нами: не залетая в зону поражения нашей ПВО, они сбрасывают эти бомбы. Бомбы по 500 кг летят десятки километров, напомню, у этой бомбы есть боевая часть, с этим надо что-то делать. Не только средствами ПВО, которые мы ждем, но все же усиливать давление и работу с западными партнерами по созданию авиационной коалиции и предоставлению Украине истребителей", - отметил Игнат.

Он подчеркнул, что Украина четко знает, какой тип самолетов необходим для того, чтобы противостоять постоянным атакам россиян. При этом системы ПВО не смогут покрыть всю территорию страны.