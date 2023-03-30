Новая угроза на фронте. Россияне начали активно применять крылатые авиабомбы, - Игнат

Российские оккупанты активно используют против украинских военных крылатые авиабомбы. Такие действия врага являются новой угрозой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
По его словам, крылатые корректируемые авиационные бомбы появляются в прифронтовой зоне практически каждый день.
"Это новая угроза, которая предстала перед нами: не залетая в зону поражения нашей ПВО, они сбрасывают эти бомбы. Бомбы по 500 кг летят десятки километров, напомню, у этой бомбы есть боевая часть, с этим надо что-то делать. Не только средствами ПВО, которые мы ждем, но все же усиливать давление и работу с западными партнерами по созданию авиационной коалиции и предоставлению Украине истребителей", - отметил Игнат.
Он подчеркнул, что Украина четко знает, какой тип самолетов необходим для того, чтобы противостоять постоянным атакам россиян. При этом системы ПВО не смогут покрыть всю территорию страны.
Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что нашей стране нужны самолеты, которые способны видеть на более 200 км и обстреливать цели на более 150 километров.
Также мы писали, что, по информации СМИ, Россия начала производить аналоги американских планирующих бомб.
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