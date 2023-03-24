Россия начала производство аналогов американских планирующих бомб, - Defense Express

Для ударов по Сумской области в ночь на 24 марта РФ использовала свои аналоги американских планирующих бомб JDAM-ER.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express .

Как сообщается, Defense Express из собственных источников получил фото обломков, на которых можно узнать так называемый аналог JDAM-ER, о существовании которого впервые стало известно в начале января этого года.

Отмечается, аналог впервые применили по оккупированному Донецку 12 марта, когда эта авиабомба упала в северо-западном районе города. А по информации от командования Воздушных сил ВСУ, российские войска совершили сброс 11 планирующих бомб, как минимум часть из которых являются именно аналогами JDAM-ER.

Аналогичные обломки были как раз зафиксированы в самом Донецке, где точно известно использование комплекта, который превращает обычную 500-килограммовую фугасную ФАБ-500М-62 в планирующую с коррекцией по спутниковой навигации. В частности об этом говорит форма крыльев, а также крепеж.

Учитывая фото, модуль в котором могут размещаться элементы управления полетом боеприпаса уцелел. Это позволит точно определить систему навигации и если она состоит только из спутниковой - реализовать борьбу с этими аналогами JDAM-ER путем создания помех для GPS, ГЛОНАСС и других подобных систем. Но в любом случае, самым эффективным средством борьбы с этой угрозой является уничтожение носителей этих бомб.

Также в Defense Express отметили, что очень важно узнать происхождение электронных компонентов, что, возможно, позволит подавить каналы их поставки, определить завод-производитель готового изделия, реальную сложность производства такого боеприпаса в РФ, а также технологический уровень производства.

Отметим, Joint Direct Attack Munition (JDAM) - комплект оборудования на основе технологии GPS, превращающий простые свободнопадающие бомбы во всепогодные корректированные ("умные") боеприпасы.

JDAM представляет собой комплект из крыльев, крепящихся в средней части бомбы, и хвостового блока, имеющего управляемое оперение, позволяющее бомбе маневрировать. Там же находится компьютер с навигационным оборудованием.

Бомбы оборудованы комплектом JDAM направляются к цели интегрированной инерционной системой наведения в паре с GPS-приемником улучшенной точности, что обеспечивает им заявленную дальность действия в 28 км от точки сброса. Круговое вероятное отклонение, показанное на испытаниях, составляет 11 метров.