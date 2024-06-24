Новое соглашение России с КНДР может повлечь за собой трения Пхеньяна с Пекином, - генерал армии США

"У нас есть еще кто-то, кто сейчас подталкивает нас, так что это может вызвать немного большее трение между (Китаем) и Россией. Поэтому будет интересно посмотреть, как эти три страны — как это будет происходить", — сказал генерал журналистам во время зарубежной встречи.

Браун признал обеспокоенность соглашением со стороны США, но он также смягчил оценки, указав на очевидные ограничения соглашения и выразив сомнения, что Москва даст Северной Корее "все", что она хочет.

"Мои отзывы о соглашении: это было широкое соглашение, которое не слишком обязательно, что дает вам признак (что) они хотят работать вместе, но не хотят связывать руки", — сказал Браун.