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Новое соглашение России с КНДР может повлечь за собой трения Пхеньяна с Пекином, - генерал армии США

Фото: лидер КНР Си Цзиньпин (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Новое соглашение о стратегическом партнерстве, которое российский диктатор Владимир Путин подписал с северокорейским коллегой Ким Чен Ином, потенциально может повлечь за собой трения КНДР с Китаем, который долгое время был главным союзником страны, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов генерал ВВС США К.К. Браун.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"У нас есть еще кто-то, кто сейчас подталкивает нас, так что это может вызвать немного большее трение между (Китаем) и Россией. Поэтому будет интересно посмотреть, как эти три страны — как это будет происходить", — сказал генерал журналистам во время зарубежной встречи.

Браун признал обеспокоенность соглашением со стороны США, но он также смягчил оценки, указав на очевидные ограничения соглашения и выразив сомнения, что Москва даст Северной Корее "все", что она хочет.

"Мои отзывы о соглашении: это было широкое соглашение, которое не слишком обязательно, что дает вам признак (что) они хотят работать вместе, но не хотят связывать руки", — сказал Браун.

Напомним, во время визита в КНДР Путин и северокорейский диктатор Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, предусматривающий "немедленное" оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из стран.

После Северной Кореи Путин полетел во Вьетнам. Там он заявил, что не может исключать предоставление Северной Корее высокоточного оружия якобы в ответ на военную помощь Запада Украине. Также диктатор рассматривает возможность изменения ядерной доктрины РФ в ответ на якобы дискуссии на Западе о "снижении порога для использования ядерного оружия и разработке менее мощного оружия".

В Институте изучения войны считают это заявление диктатора прямой угрозой применением ядерного оружия, если Запад позволит Украине победить в войне. Однако очень маловероятно, что эта угроза приведет к фактической ядерной эскалации, считают аналитики.

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