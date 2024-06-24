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Ракетная атака РФ: в Киевской области повреждены 72 частных дома

Понедельник 24 июня 2024 01:38
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Ракетная атака РФ: в Киевской области повреждены 72 частных дома Фото: последствия ракетной атаки на Киевскую область (t.me/dsns_telegram)
Автор: Вадим Ребрина

В Киевской области продолжают ликвидировать последствия ракетной атаки, к которой прибегла Россия в ночь на 23 июня. В Обуховском районе области в результате падения обломков повреждены 72 частных дома. Также повреждены квартиры в 8 многоэтажках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

За медпомощью обратились два человека с незначительными ранениями. Госпитализация не понадобилась.

Обломками также повреждены корпуса больницы.

Кроме того, повреждены 13 зданий, среди которых коммунальное предприятие, автошкола, аптека, АЗС, продуктовый магазин, центр занятости, гостиница, медцентр, ряд предприятий, автомойка. Там выбиты окна, балконы, двери, иссеченные фасады и кровли.

Повреждены 28 автомобилей.

В КОВА заверили, что оказывают населению всю необходимую помощь.

Напомним, 23 июня, около 5:00 Россия нанесла удар ракетами по территории Украины. В Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Воздушные Силы сообщали о ракетах в направлении Василькова.

В пригороде столицы и в Киевской области работала противовоздушная оборона.

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