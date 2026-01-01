ua en ru
Новая тактика России ускорила наступление в 2025 году: анализ ISW

Четверг 01 января 2026 09:49
Новая тактика России ускорила наступление в 2025 году: анализ ISW Фото: новая тактика России ускорила наступление в 2025 году (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска в 2025 году ускорили наступление в Украине благодаря новой тактике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, в 2025 году российские войска увеличили среднюю скорость продвижения благодаря новой оперативной модели, подкрепленной технологическими адаптациями и изменением тактики нападения.

ISW проанализировал доказательства и пришел к выводу, что российские войска захватили 4831 квадратный километр территории Украины и отвоевали примерно 473 кв. км, которые украинские войска захватили в Курской области в 2025 году. Российские завоевания в Украине составили 0,8 % территории Украины.

В 2024 году российские войска захватили 3604 кв. км территории Украины.

Данные Генерального штаба ВСУ показывают, что российские войска понесли 416 570 потерь в течение 2025 года, что в среднем составляет 78 солдат на квадратный километр захваченной территории в Украине и Курской области.

Среднесуточный темп продвижения российских войск в 2025 году составил 13,24 кв. км в день, что превышает среднесуточный показатель 9,87 кв. км в день в 2024 году.

Однако темпы продвижения российских войск в течение 2025 года не были стабильными. Самые высокие темпы продвижения российских войск были зафиксированы в ноябре - 20,99 кв. км в день, но этот пик наступил после одного из самых медленных месяцев 2025 года - 8,8 кв. км в день в октябре - и впоследствии замедлился до 15 кв. км в день в декабре.

Российские войска начали применять новую оперативную модель, основанную на длительной кампании по воздушной блокаде боевого пространства, тактических мероприятиях по блокированию, миссиях по проникновению и массовых нападениях небольших групп, что позволило российским войскам продвинуться в направлениях Покровска, Александровки и Гуляйполя осенью 2025 года.

Российские войска начали достигать определенных результатов, используя беспилотники для перекрытия украинских наземных линий связи в начале весны 2025 года.

В апреле и мае 2025 года российские военные начали распространять своих элитных операторов дронов из Центра передовых беспилотных технологий "Рубикон" - элементов, которые в значительной степени отвечают за успехи в оперативных усилиях России по всей линии фронта.

Российские технологические адаптации также поддержали кампанию России по использованию дронов. Оккупанты увеличили производство волоконно-оптических беспилотников, которые являются более устойчивыми к помехам украинской электронной войны, и увеличили дальность их действия с примерно семи километров в начале весны 2025 года до около 20 километров летом 2025 года.

Российские войска также ввели беспилотники-"материнские корабли", которые могут нести и увеличивать дальность FPV-дронов и значительно увеличивать дальность ударов российских беспилотников в тылу.

Недавние технологические адаптации России еще больше увеличили дальность действия российских волоконно-оптических беспилотников до 50-60 км.

30 декабря главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что концентрация российских волоконно-оптических беспилотников с дальностью действия более 20 км в направлении Северска позволила России захватить Северск.

Использование российскими войсками волоконно-оптических дронов также улучшило их способность препятствовать украинским РЭБ в лесистых районах, таких как Серебрянский лесной массив, где радиоуправляемые дроны имеют трудности с функционированием.

Российские войска также изменили свои тактические методы нападения, отойдя от высокоистощающих наступательных операций под руководством пехоты в июне 2025 года к тактике проникновения и поднятия своих флагов, чтобы достичь и ложно заявить об успехах на всем фронте.

Это изменение тактики позволило российским войскам быстрее продвигаться в 2025 году, но они продолжают нести большие потери за небольшие успехи.

Продвижение россиян в 2025 году

Российское военное командование в 2025 году в основном сосредоточилось на захвате остальной части Донецкой области и создании буферной зоны на севере Сумской и Харьковской областей, но не смогло достичь этих целей.

Заместитель главы Офиса Президента Украины полковник Павел Палиса 5 июня заявил, что Россия намеревалась захватить и оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей до 1 сентября 2025 года, а также создать буферную зону вдоль северной границы Украины с Россией до конца 2025 года. Обе эти задачи российские войска не смогли выполнить.

В 2025 году российские войска сосредоточились на захвате Покровска, продвижении в западной части Донецкой области и наступлении на юго-восток Днепропетровской области.

В сентябре 2025 года российские войска вошли в Покровск и по состоянию на декабрь 2025 года захватили 67,63 % города.

В конце января 2025 года российские войска захватили Великую Новоселку, активизировали усилия в направлении Александровки и Гуляйполя и в ноябре 2025 года начали заметное продвижение к этим городам.

В начале декабря 2025 года российские войска начали операции в Гуляйполе.

В августе 2025 года российские диверсионные и разведывательные группы проникли в направлении Доброполья, но российское военное командование не смогло подкрепить прорыв и превратить тактические успехи в оперативный прорыв, и украинские войска впоследствии отбили примерно 70 квадратных километров территории, захваченной противником.

Российские войска также продолжали попытки окружить крепостной пояс Украины с северо-востока и юго-запада. Интенсивные российские наступательные операции к северо-востоку от Славянска привели к продвижению российских войск к Лиману и вероятному захвату Северска в декабре 2025 года.

Российские войска продолжали пытаться окружить крепостной пояс с юго-запада и к 1 августа 2025 года завершили захват Торецка, потратив 14 месяцев на продвижение примерно на 6,4 км от юго-восточной окраины Торецка до северо-западной окраины Торецка, а в октябре 2025 года начали попытки захватить Константиновку.

Российские войска завершили операцию по вытеснению украинских войск из Курской области в марте 2025 года и начали в основном неудачную наступательную операцию на севере Сумской области с целью создания "буферной зоны".

Оккупанты также продолжали усилия с целью создания "буферной зоны" вдоль международной границы на севере Харьковской области и в июле 2025 года начали наступление на Великий Бурлук. Но этот сектор фронта оставался в основном бездействующим до декабря 2025 года.

Летом 2025 года российское военное командование активизировало усилия по захвату Купянска, но, несмотря на заявления Кремля, не смогло завершить захват города, и в декабре 2025 года украинские войска отбили большую часть Купянска.

Напомним, ранее в ВСУ объяснили изменение тактики россиян в Волчанске.

Также мы сообщали, что Россия пытается наладить производство морских безэкипажных катеров. В ВМС Украины заявляют, что готовы к этой угрозе.

Российская Федерация Вооруженные силы Украины Война в Украине
