"Новая почта" увольняет гендиректора: в чем причина

Один из двух крупнейших операторов почтовой связи в Украине, компания "Новая почта", решила уволить Александра Бульбу с должности генерального директора. Компании нужен "свежий взгляд".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"В 2025 году завершается десятилетний период сотрудничества Новой почты с Александром Бульбой - СЕО, под руководством которого компания достигла самых амбициозных результатов", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что с 2015 по 2025 год "Новая почта" увеличит годовой объем доставок с 93 миллионов до 500 миллионов (по плану на конец 2025 года). К концу текущего года сеть компании будет охватывать 50 тысяч точек сервиса - в 25 раз больше, чем десять лет назад (очевидно, они включают почтоматы, которых раньше не было, - ред.)

"В то же время любой успех имеет свою цену, а даже самые успешные проекты требуют свежего взгляда. Именно поэтому совладельцы компании вместе с Александром приняли совместное решение: 2025 станет завершающим годом его пребывания на должности СЕО Новой почты", - заявили в компании.

До конца года Бульба будет возглавлять компанию, фокусируясь на реализации утвержденной стратегии развития. 3 1 декабря 2025 года "Новая почта" получит нового СЕО, а Бульба - вознаграждение, говорится в релизе.

Фото: Александр Бульба (rau.ua)