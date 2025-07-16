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"Новая почта" увольняет гендиректора: в чем причина

Украина, Среда 16 июля 2025 14:01
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"Новая почта" увольняет гендиректора: в чем причина Фото: "Новая почта" увольняет директора (novaposhta.ua)
Автор: Александр Белоус

Один из двух крупнейших операторов почтовой связи в Украине, компания "Новая почта", решила уволить Александра Бульбу с должности генерального директора. Компании нужен "свежий взгляд".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"В 2025 году завершается десятилетний период сотрудничества Новой почты с Александром Бульбой - СЕО, под руководством которого компания достигла самых амбициозных результатов", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что с 2015 по 2025 год "Новая почта" увеличит годовой объем доставок с 93 миллионов до 500 миллионов (по плану на конец 2025 года). К концу текущего года сеть компании будет охватывать 50 тысяч точек сервиса - в 25 раз больше, чем десять лет назад (очевидно, они включают почтоматы, которых раньше не было, - ред.)

"В то же время любой успех имеет свою цену, а даже самые успешные проекты требуют свежего взгляда. Именно поэтому совладельцы компании вместе с Александром приняли совместное решение: 2025 станет завершающим годом его пребывания на должности СЕО Новой почты", - заявили в компании.

До конца года Бульба будет возглавлять компанию, фокусируясь на реализации утвержденной стратегии развития. 3 1 декабря 2025 года "Новая почта" получит нового СЕО, а Бульба - вознаграждение, говорится в релизе.

&quot;Новая почта&quot; увольняет гендиректора: в чем причинаФото: Александр Бульба (rau.ua)

"Новая почта"

"Новая почта" является одним из двух крупнейших операторов почтовой связи в Украине, который имеет сеть из более 12 тыс. отделений и 27 тыс. почтоматов и около 34 тыс. работников.

Ранее стало известно, что в рамках сотрудничества с ЕБРР "Новая почта" сократит персонал на 10%.

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