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"Новая почта" планирует открыть отделение еще в двух странах Европы

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Четверг 23 февраля 2023 20:00
"Новая почта" планирует открыть отделение еще в двух странах Европы Фото: "Новая почта" планирует открыть отделение еще в двух странах Европы (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Украинский оператор почтовой связи "Новая почта" в ближайшие месяцы откроет отделение еще в двух странах Европы - Румынии и Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook совладельца компании Владимира Поперешнюка, об этом он написал в комментариях к своему посту.

Как сообщается, открытие отделения в Берлине планируется в апреле этого года.

"Первый город - Берлин, затем Мюнхен, Кельн, Гамбург и еще с десяток", - написал Поперешнюк.

Открытие отделения Румынии планируется на второй квартал 2023 года.

Кроме того, он добавил, что у "Новой почты" нет ограничений.

"У нас нет ограничений по странам. Если будет получаться, откроемся везде, - отметил совладелец.

&quot;Новая почта&quot; планирует открыть отделение еще в двух странах Европы

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что "Новая почта" планирует начать работу в Литве. В середине марта 2023 отделения откроют в Вильнюсе.

Также ранее мы писали, что "Новая почта" запустила новую услугу, которая будет удобна и полезна всем клиентам. Теперь каждый может отправить незапакованные посылки прямо из почтоматов.

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