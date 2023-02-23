Фото: "Новая почта" планирует открыть отделение еще в двух странах Европы (РБК-Украина)

Украинский оператор почтовой связи "Новая почта" в ближайшие месяцы откроет отделение еще в двух странах Европы - Румынии и Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook совладельца компании Владимира Поперешнюка, об этом он написал в комментариях к своему посту.

Как сообщается, открытие отделения в Берлине планируется в апреле этого года. "Первый город - Берлин, затем Мюнхен, Кельн, Гамбург и еще с десяток", - написал Поперешнюк. Открытие отделения Румынии планируется на второй квартал 2023 года. Кроме того, он добавил, что у "Новой почты" нет ограничений. "У нас нет ограничений по странам. Если будет получаться, откроемся везде, - отметил совладелец.