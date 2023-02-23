"Новая почта" планирует открыть отделение еще в двух странах Европы
Украинский оператор почтовой связи "Новая почта" в ближайшие месяцы откроет отделение еще в двух странах Европы - Румынии и Германии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook совладельца компании Владимира Поперешнюка, об этом он написал в комментариях к своему посту.
Как сообщается, открытие отделения в Берлине планируется в апреле этого года.
"Первый город - Берлин, затем Мюнхен, Кельн, Гамбург и еще с десяток", - написал Поперешнюк.
Открытие отделения Румынии планируется на второй квартал 2023 года.
Кроме того, он добавил, что у "Новой почты" нет ограничений.
"У нас нет ограничений по странам. Если будет получаться, откроемся везде, - отметил совладелец.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что "Новая почта" планирует начать работу в Литве. В середине марта 2023 отделения откроют в Вильнюсе.
Также ранее мы писали, что "Новая почта" запустила новую услугу, которая будет удобна и полезна всем клиентам. Теперь каждый может отправить незапакованные посылки прямо из почтоматов.
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