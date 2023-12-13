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И в банк ходить не нужно. "Новая почта" запускает новую услугу для украинцев

Украина, Среда 13 декабря 2023 11:26
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И в банк ходить не нужно. "Новая почта" запускает новую услугу для украинцев Фото: "Новая почта" запускает новую услугу для украинцев (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

"Новая почта" запускает собственное мобильное приложение, в котором украинцы смогут моментально открыть платежный счет, оформить виртуальную карту и сразу начать ею пользоваться. Лимитированная бета-версия уже доступна для загрузки в Google Play.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как сообщается, в мобильном приложении доступны:

  • переводы на карты и счета по всем возможным реквизитам;
  • оформление "Посылки в кредит" и оплата за нее;
  • все виды платежей: клиенты могут оплачивать коммунальные услуги, интернет или ТВ, штрафы и налоги, пополнять мобильный и т.п.;
  • получение на карточку наложенного платежа за посылки;
  • отправка перевода с карты в отделение Новой почты;
  • выпуск пластиковой платежной карты NovaPay от MasterCard

Открытие счета, его обслуживание, все платежи, переводы и снятие наличных до 100 тысяч гривен - бесплатные.

Начать пользоваться мобильным приложением NovaPay можно после регистрации с помощью "Дії". Позже клиенты смогут зарегистрироваться и в отделениях "Новой почты".

Также через приложение можно заказать пластиковую платежную карту и получить ее в ближайшем отделении или почтамате Новой почты с бесплатной доставкой.

Также отмечается, что доступны внутригосударственные платежи и переводы. Карточкой NovaPay пока невозможно рассчитаться за границей, оплатить ею товары на зарубежных сайтах или оплатить услуги компаний, зарегистрированных не в Украине.

Напомним, в Украине изменили правила отправки посылок. Что попало под запрет - читайте в материале РБК-Украина.

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