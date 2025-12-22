RU

Общество Образование Деньги Изменения

"Новая почта" обнародовала график работы отделений на рождественско-новогодние праздники

Фото: Как будет работать "Новая почта" на праздники (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

"Новая почта" опубликовала график работы своих отделений на период рождественско-новогодних праздников. Клиентам советуют планировать отправку и получение посылок заблаговременно, чтобы избежать неудобств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Отделения будут работать:

  • 24 и 25 декабря - по обычному графику;
  • 31 декабря - рабочий день до 17:00;
  • 1 января - выходной день.

В компании отметили, что график работы отдельных отделений может отличаться в зависимости от локации. Актуальное расписание для каждого отделения доступно по ссылке.

Напомним, график работы своих отделений в праздники также обнародовала "Укрпочта" - они не будут работать 1 января 2026 года. Клиентов призывают планировать отправления заблаговременно.

РБК-Украина писало, что в Украине не будут вводить дополнительный выходной на Рождество - 25 декабря 2025 года останется рабочим днем из-за действия военного положения, которое продлено как минимум до 3 февраля 2026 года. Праздничные и нерабочие дни на этот период отменены законом, хотя в частном секторе работодатели могут принимать собственные решения по графику.

Мы также рассказывали, что в Одесской области возможны задержки доставки посылок "Новой почтой" и "Укрпочтой" из-за обстрелов и логистических проблем. В то же время отделения работают в штатном режиме, а пенсии и социальные выплаты доставляют вовремя. Наибольшие задержки возможны в направлении Белгород-Днестровского, Рени и Измаила.

РождествоНова поштаНовый годПраздникиВыходные