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Как будут работать банки Украины на зимние праздники: НБУ подготовил режим на конец года

Украина, Вторник 26 ноября 2024 08:56
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Как будут работать банки Украины на зимние праздники: НБУ подготовил режим на конец года Фото: Банки Украины будут работать в конце 2024 года в обычном режиме (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк подготовил проект Регламента работы системы электронных НБУ и порядок работы банковской системы Украины в период завершения отчетного года. Фактически перерыва не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления НБУ.

Согласно проекту, обнародованному для обсуждения, предлагается такой режим работы:

31 декабря 2024 года

Система электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) работает в соответствии с Технологическим регламентом в круглосуточном режиме 24/7 с датой текущего календарного дня.

Клиринг и расчеты в системе Центрального маршрутизатора и расчетно-клирингового центра Национальной платежной системы "Украинское платежное пространство" ("ПРОСТІР") выполняются в обычном режиме.

Система количественного учета депозитных сертификатов СЕРТИФ, депозитарий Национального банка Украины, Национальный банк Украины при осуществлении депозитарной деятельности депозитарного учреждения, автоматизированная информационная система НБУ "Кредитные договоры с нерезидентами", валютный рынок Украины работает в обычном режиме.

Платежи в иностранной валюте от Государственной казначейской службы Украины через НБУ и АО "Укрэксимбанк" производятся до 16.00

1 января 2025 года

СЭП работает в соответствии с Технологическим регламентом работы СЭП в круглосуточном режиме 24/7 с датой текущего календарного дня. 6

Банковская система Украины работает в обычном режиме.

Система СЕРТИФ, депозитарий Национального банка Украины, Национальный банк Украины во время осуществления депозитарной деятельности депозитарного учреждения, автоматизированная информационная система Национального банка "Кредитные договоры с нерезидентами", валютный рынок Украины работают в обычном режиме.

Клиринг и расчеты в системе "ПРОСТІР" между участниками НПС "ПРОСТІР" выполняются в обычном режиме.

Напомним, в период действия военного положения в Украине временно приостановлено действие отдельных норм законодательства о труде. В частности, отменены праздничные дни, в том числе не переносится выходной день на следующий после праздничного, если он приходится на субботу или воскресенье.

Система электронных платежей Национального банка (СЭП) работает в режиме 24/7/365. Все банки Украины подключены к системе и могут осуществлять платежи клиентов круглосуточно и без выходных, учитывая собственные потребности и потребности своих клиентов.

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