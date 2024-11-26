Как будут работать банки Украины на зимние праздники: НБУ подготовил режим на конец года

Национальный банк подготовил проект Регламента работы системы электронных НБУ и порядок работы банковской системы Украины в период завершения отчетного года. Фактически перерыва не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления НБУ .

Клиринг и расчеты в системе "ПРОСТІР" между участниками НПС "ПРОСТІР" выполняются в обычном режиме.

Система СЕРТИФ, депозитарий Национального банка Украины, Национальный банк Украины во время осуществления депозитарной деятельности депозитарного учреждения, автоматизированная информационная система Национального банка "Кредитные договоры с нерезидентами", валютный рынок Украины работают в обычном режиме.

СЭП работает в соответствии с Технологическим регламентом работы СЭП в круглосуточном режиме 24/7 с датой текущего календарного дня. 6

Платежи в иностранной валюте от Государственной казначейской службы Украины через НБУ и АО "Укрэксимбанк" производятся до 16.00

Клиринг и расчеты в системе Центрального маршрутизатора и расчетно-клирингового центра Национальной платежной системы "Украинское платежное пространство" ("ПРОСТІР") выполняются в обычном режиме.

Система электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) работает в соответствии с Технологическим регламентом в круглосуточном режиме 24/7 с датой текущего календарного дня.

Напомним, в период действия военного положения в Украине временно приостановлено действие отдельных норм законодательства о труде. В частности, отменены праздничные дни, в том числе не переносится выходной день на следующий после праздничного, если он приходится на субботу или воскресенье.

Система электронных платежей Национального банка (СЭП) работает в режиме 24/7/365. Все банки Украины подключены к системе и могут осуществлять платежи клиентов круглосуточно и без выходных, учитывая собственные потребности и потребности своих клиентов.