Новая модель российских "Шахедов" может бить по движущимся объектам, - СМИ

Среда 01 октября 2025 20:22
Новая модель российских "Шахедов" может бить по движущимся объектам, - СМИ Фото: новая модель российских "Шахедов" может бить по движущимся объектам (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Новая модель российских "Шахедов" с ночной камерой была применена для поиска и поражения украинского железнодорожного эшелона прямо во время перемещения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Милитарный".

Издание ссылается на кадры, которые обнародовал российский пропагандистский канал.

Группа беспилотников под управлением российских операторов нанесла удар по поезду, который транспортировал цистерны с топливом, на расстоянии 150-200 километров от государственной границы.

Первый дрон попал в локомотив, что привело к остановке эшелона, после чего следующие дроны начали поражать платформы и цистерны.

При этом вражеские беспилотники во время операции столкнулись с парой украинских вертолетов противовоздушной обороны, что поставило украинских летчиков в угрожающее положение.

Кроме того, по информации россиян, один из ударов был направлен на расположенные неподалеку резервуары с горюче-смазочными материалами в районе н.п. Бобровица Черниговской области.

По информации "Милитарного", впервые применение российских "Шахедов" с оптической системой и радиоуправлением было обнаружено в июне, когда украинские военные сбили один из них на Сумском направлении.

Вскоре аналитическое подразделение ГУР обнародовало отчет, который показал иранское происхождение беспилотника по характерному исполнению, материалам фюзеляжа, типу и компоновке электроники. Сейчас базовая модель дальнобойного беспилотника почти полностью локализована и самостоятельно изготавливается в России.

Среди обломков был найден высокопроизводительный мини-компьютер Nvidia Jetson Orin, который используется для обработки видео и мог выполнять задачи автономного поиска целей путем сравнения "увиденного" с загруженными в память моделями".

Однако на обнародованных сейчас кадрах ударов беспилотники имели прямую связь с российскими операторами, что свидетельствует о выстроенном "радиомосте" из ретрансляторов или наземном ретрансляторе неподалеку от цели.

Россия модернизирует "Шахеды"

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что Россия постоянно совершенствует свои беспилотники, в частности иранские "Шахеды". Теперь они оснащены современными системами защиты от перехвата и даже механизмами самоуничтожения.

По его словам, на "Шахеды" уже устанавливают:

  • оптические системы донаведения;
  • 12-16-канальные антенны, которые делают их устойчивыми к помехам;
  • датчики уклонения от огня и столкновений.

Это позволяет вражеским дронам выполнять неконтролируемые маневры, что затрудняет их уничтожение.

