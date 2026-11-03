Новая линия фронта – цифровое пространство

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Россия продолжает использовать цифровые инструменты и кибератаки как полноценное оружие против гражданской инфраструктуры и государственного управления. Опыт войны в Украине доказал: цифровая устойчивость страны является условием ее национального выживания.

Подробнее об этом – в колонке министра иностранных дел Эстонии Маргуса Тсахкны для РБК-Украина.

Главное:

Цифровая устойчивость — это условие выживания . Война в Украине показывает, что системы должны быть спроектированы так, чтобы выдерживать атаки и обеспечивать бесперебойную работу государственных органов даже во время масштабных ударов.

. Война в Украине показывает, что системы должны быть спроектированы так, чтобы выдерживать атаки и обеспечивать бесперебойную работу государственных органов даже во время масштабных ударов. Киберзащита требует координации экосистемы . Государство не может защитить киберпространство самостоятельно: необходимо объединение правительства, частного сектора и международных партнеров, в частности в рамках "Таллинского механизма".

. Государство не может защитить киберпространство самостоятельно: необходимо объединение правительства, частного сектора и международных партнеров, в частности в рамках "Таллинского механизма". Искусственный интеллект становится стратегическим выбором . Использование ИИ в государственном управлении позволяет сократить бюрократию и повысить производительность, однако технологии должны оставаться под демократическим надзором и человеческим контролем.

. Использование ИИ в государственном управлении позволяет сократить бюрократию и повысить производительность, однако технологии должны оставаться под демократическим надзором и человеческим контролем. Ответственность начинается с атрибуции угроз. Защита предусматривает четкое определение организаторов атак для введения санкций и создания сдерживания, как это сделала Эстония в отношении офицеров ГРУ РФ.

Для Эстонии цифровая политика – это не только вопрос технологий. Война России против Украины продемонстрировала, насколько цифровая инфраструктура важна для безопасности и устойчивости страны.

На протяжении последнего десятилетия Таллинский цифровой саммит объединял правительства, компании и специалистов в области технологий для решения вопросов, которые сейчас находятся в центре дискуссий по внешней политике: кто контролирует критически важную цифровую инфраструктуру, как следует регулировать искусственный интеллект и как открытые общества могут оставаться в безопасности.

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Эстония знает, что нужно для построения цифрового государства. Теперь нам нужно перенести этот опыт в следующую технологическую эпоху.

Эти вопросы стали еще более насущными, поскольку технологии развиваются с беспрецедентной скоростью, особенно в сфере искусственного интеллекта. Война России против Украины продемонстрировала, как цифровые инструменты и новейшие технологии используются как в военных действиях, так и в гражданской жизни.

Этот опыт указывает на следующий вызов в сфере цифровой политики: как сформировать развитие и внедрение автономного ИИ таким образом, чтобы усилить безопасность и устойчивость, одновременно сохраняя демократическое управление и человеческий контроль.

Для Эстонии ИИ – это стратегический выбор. Программа Eesti.ai ставит амбициозную цель: благодаря использованию ИИ в государственном управлении и сфере государственных услуг удвоить стоимость эстонской рабочей силы к 2035 году, при этом увеличив ВВП на 25 % в течение 5 лет и на 50 % – в течение 10 лет.

Наш подход скорее прагматичный, нежели утопический: проверять, где автономные системы могут сократить бумажную работу, поддержать государственных служащих и повысить производительность, сохраняя при этом контроль в руках людей.

Но как соседи России мы понимаем, что технологическую открытость нельзя отделять от устойчивости. Этот урок был еще раз подчеркнут уже в 2007 году, когда масштабные кибератаки на Эстонию показали, что киберугрозы – это не только технические инциденты, а вопрос национальной безопасности и внешней политики.

Ответом Эстонии стало превращение кризиса в институциональную реформу: в 2008 году мы приняли нашу первую Стратегию кибербезопасности и создали более мощные механизмы координации под эгидой правительства.

Уроки Украины

Сегодня Украина продолжает подтверждать то же самое: в условиях полномасштабного вторжения России цифровая устойчивость является условием национального выживания.

Я собственными глазами увидел, как это работает, в сентябре этого года во время моей последней поездки в Киев, возглавляя делегацию "Пятерки стран Северной Европы и Балтии" (NB8).

На протяжении всего визита, днем и ночью, звучали сирены воздушной тревоги. Российские дроны и ракеты поражали магазины, АЗС, пассажирские поезда и жилые дома. Однако украинские государственные органы обеспечивали бесперебойную работу служб, поддерживая доверие и связь граждан с государством даже во время атак.

Уже в 2022 году Украина продемонстрировала чрезвычайную цифровую устойчивость, быстро адаптировав существующие цифровые сервисы и разработав новые приложения и решения для удовлетворения потребностей военного времени.

Фото: Маргус Тсахкна (инфографика РБК-Украина)

Во-первых, Украина демонстрирует, что киберустойчивость важнее предотвращения каждой атаки. Следовательно, главный урок заключается в том, чтобы проектировать системы так, чтобы они выдерживали сбои в работе и продолжали выполнять важнейшие функции даже в случае нарушения целостности цифровых систем. Другой важный урок, который дает Украина, заключается в том, что государство не может самостоятельно защищать национальное киберпространство.

Киберзащита – это экосистема: правительство, частный сектор и международные партнеры должны действовать как единое целое. Поддержка Украины со стороны Эстонии иллюстрирует это на практике.

Благодаря "Таллинскому механизму" – рамкам международного сотрудничества по оказанию Украине помощи в сфере гражданской кибербезопасности – Эстония помогла объединить государственный и частный опыт для укрепления киберустойчивости Украины.

Кроме того, в прошлом году Эстонский центр международного развития (ESTDEV) и Шведское агентство международного сотрудничества по вопросам развития (Sida) подписали соглашение о сотрудничестве на сумму в несколько миллионов евро с целью укрепления цифровой инфраструктуры украинских государственных учреждений.

В-третьих, Украина также демонстрирует, что киберугрозы нельзя отделять от более широкого контекста безопасности. Это влияние становится еще больше с развитием искусственного интеллекта. Эстония реагирует на это, рассматривая киберриски, связанные с искусственным интеллектом, как часть национальной устойчивости. Мы усиливаем координацию в сфере кибербезопасности в правительстве и тесно сотрудничаем с частным сектором.

Подразделение киберзащиты Эстонской оборонной лиги, Центр киберзащиты НАТО (CCDCOE) в Таллине и учения вроде "Locked Shields" помогают нам оставаться готовыми и адаптироваться к новым угрозам.

Однако устойчивость также зависит от ответственности, которая начинается с атрибуции. Определив, кто стоит за атакой, мы можем наложить санкции, создать фактор сдерживания или предотвратить повторные атаки со стороны тех же субъектов. В 2024 году Эстония впервые сделала это, приписав кибератаки 2020 года против государственных институций сотрудникам российской военной разведки – ГРУ, причем трое офицеров ГРУ объявлены в международный розыск.

Ответственные инновации через международное управление и сотрудничество

Сегодня те же возможности искусственного интеллекта (ИИ), которые могут укрепить управление демократическими государствами и повысить экономическую конкурентоспособность, могут также использоваться против них. ИИ способен генерировать дезинформацию в больших масштабах, автоматизировать операции влияния и помогать враждебным субъектам выявлять и использовать социальные разногласия. Системы на базе ИИ также поднимают новые вопросы относительно подотчетности и контроля.

В мире, который все больше зависит от ИИ, государства должны быть способны понимать технологии, на которые они полагаются, осуществлять демократический надзор за ними и, при необходимости, контролировать их.

Поскольку ИИ становится новым уровнем цифровой инфраструктуры, мы должны иметь достаточные национальные возможности для удовлетворения критически важных потребностей, доступ к европейским ресурсам для масштабирования и свободу использования надежных глобальных технологий.

Путь Эстонии от кибератак 2007 года до 51 % голосования в Интернете свидетельствует о том, что граждане доверяют цифровым системам, когда безопасность, прозрачность и подотчетность встроены в них с самого начала.

Эстония также рассматривает цифровое управление как международный проект. На нынешней Генеральной Ассамблее ООН искусственный интеллект был одной из главных межотраслевых тем, что подчеркивает: его влияние больше не ограничивается только технологическими или экономическими аспектами, а имеет геополитический, общественный и безопасностный характер.

Опыт Эстонии как соглавы Глобального диалога ООН по вопросам управления искусственным интеллектом поддерживает этот более широкий подход, способствуя развитию открытого и безопасного Интернета и порядка, основанного на правилах, в цифровом пространстве. Это сотрудничество также реализуется в таких форматах, как NB8, где Эстония будет возглавлять сотрудничество в 2026 году, а также в рамках тесной трансатлантической работы по вопросам кибербезопасности, надежного подключения к сети и новых технологий.

От обсуждения к реализации

Желаемый результат – это не только лучший диалог. Вместе с нашими союзниками и партнерами мы должны превратить эти дискуссии и совместные выводы, полученные на Таллинском цифровом саммите, в практическое сотрудничество: более тесное сотрудничество в сфере кибербезопасности, более четкие демократические позиции по управлению искусственным интеллектом, более глубокое взаимодействие с технологическими компаниями и инноваторами, а также постоянную поддержку цифровой обороны и восстановления Украины.

Последнее направление будет подробнее рассмотрено на предстоящей Конференции по вопросам устойчивости и восстановления Украины (URC), которая состоится в Таллине в январе 2027 года. URC предоставит возможность мобилизовать ресурсы для удовлетворения новых потребностей Украины в технологической сфере.

Послание из Эстонии ясное: следующий этап технологического развития должны формировать демократические государства и надежные партнеры, готовые действовать быстро, одновременно гарантируя, что новые технологии будут укреплять свободу, экономическое развитие, устойчивость и человеческую инициативу.