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Новая категория граждан будет иметь право на отсрочку: Кабмин поддержал законопроект

Фото: новая категория граждан будет иметь право на отсрочку (facebook.com/CherkasyTCK)
Автор: Константин Широкун

Кабинет министров Украины согласовал законопроект, который предусматривает 12-месячную отсрочку от призыва для военнообязанных и резервистов в возрасте 18-25 лет, которые уже служили по контракту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабинета vинистров в Верховной Раде Тараса Мельничука.

"Одобрен проект Закона "О внесении изменения в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации некоторым категориям граждан", - отметил Мельничук.

По его словам, законопроектом предлагается дополнить статью 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" новой частью.

В ней говорится о том, что не подлежат призыву на военную службу по мобилизации в течение 12 месяцев военнообязанные и резервисты, которые во время действия военного положения были приняты на службу по контракту в возрасте от 18 до 25 лет и были уволены с военной службы.

Основания для увольнения описаны в подпункте "а" пункта 2, а также подпункте "ж" пункта 3 части пятой статьи 26 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе".

При этом инициатива Кабмина пока имеет статус законопроекта. Он еще должен поступить в Раду на рассмотрение, быть проголосованным и подписанным президентом Украины, и только тогда новая отсрочка вступит в силу.

 

Нововведения в получении отсрочек от мобилизации

В конце июля - начале августа в мобильном приложении для военнообязанных "Резерв+" добавят новые виды отсрочек от мобилизации.

Оформить отсрочку в несколько кликов смогут:

  • научные, научно-педагогические и педагогические работники высшего и профобразования - если данные о них есть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования;
  • граждане, имеющие мужа или жену с инвалидностью 1 или 2 группы, - при условии, что этот статус подтверждается данными Минсоцполитики, Пенсионного фонда и ГРАГС.

Также мы писали, что Министерство обороны в июле объявило о старте бета-тестирования новых отсрочек в цифровом сервисе "Резерв+".

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Мобилизация в УкраинеОтсрочка