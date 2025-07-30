Новая категория граждан будет иметь право на отсрочку: Кабмин поддержал законопроект

"Одобрен проект Закона "О внесении изменения в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации некоторым категориям граждан", - отметил Мельничук.

По его словам, законопроектом предлагается дополнить статью 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" новой частью.

В ней говорится о том, что не подлежат призыву на военную службу по мобилизации в течение 12 месяцев военнообязанные и резервисты, которые во время действия военного положения были приняты на службу по контракту в возрасте от 18 до 25 лет и были уволены с военной службы.

Основания для увольнения описаны в подпункте "а" пункта 2, а также подпункте "ж" пункта 3 части пятой статьи 26 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе".

При этом инициатива Кабмина пока имеет статус законопроекта. Он еще должен поступить в Раду на рассмотрение, быть проголосованным и подписанным президентом Украины, и только тогда новая отсрочка вступит в силу.