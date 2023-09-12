Dynamic Island для всех моделей. Apple представила iPhone 15: характеристики

На сентябрьской презентации Apple представили линейку смартфонов iPhone 15. Она состоит из базовых iPhone 15 и 15 Plus, а также iPhone 15 Pro и Pro Max.

Отметим, за презентацией Apple можно следить на официльном YouTube-канале.

iPhone 15 и 15 Plus

Внешнее изменение коснулось передней панели. Теперь так называемый островок Dynamic Island будет у всех моделей, а не только у версий с приставкой Pro. Максимальная яркость экрана выросла до 2000 нит.

На выбор предлагают пять цветов: черный, голубой, белый, золотой и розовый.

Фото: островок уведомлений Dynamic Island будет даже у базовых моделей (скриншот трансляции Apple)

Разрешение основной камеры выросло до 48 мегапикселей. По заявлению производителей, также реализована функция портретной съемки "нового поколения". Модули поддерживают видеосъемку в режиме Cinematic mode в 4К.

Еще одно важное изменение - линейка iPhone 15 получила разъем USB-C вместо привычного Lightning. Отметим, переход на унифицированный стандарт является требованием европейского законодательства.

Фото: в iPhone 15 избавились от разъема Lightning в пользу USB-C (скриншот трансляции Apple)

Цены в США - от 799 долларов за базовый iPhone 15 на 128 Гб. За iPhone 15 Plus (с увеличенным дисплеем и аккумулятором) с таким же объемом памяти придется заплатить 899 долларов.

iPhone 15 Pro и Pro Max

Флагманские устройства получили тонкий корпус и премиум-материалы. Размеры не изменились по сравнению с 14 Pro и Pro Max.

Рамка корпуса выполнена из титана, который позволяет снизить массу и добавить прочности. Apple заявила, что титан 5-го класса используется также в марсианском ровере NASA.

Вместо бокового переключателя режима "Без звука" появилась универсальная кнопка Action Button. Под нее можно подвязать много разных функций.

Фото: фронтальные панели iPhone 15 Pro и Pro Max (скриншот трансляции Apple)

Новинки построены на процессоре A17 PRO, выполненном по 3-нанометровому техпроцессу. Neural Engine стал вдвое быстрее в приложениях искусственного интеллекта.

По заявлению Apple, прирост в сравнении с A16 Bionic не слишком большой, основной упор делался на энергоэффективность. Графическое ядро значительно улучшено, чтобы обеспечить плавный геймплей в требовательных играх.

За счет нового чипа доступна передача данных через USB-C на высокой скорости до 10 Гб/с.

Как утверждает производитель, iPhone 15 Pro получил лучшую камеру в истории Apple и объектив с 7 линзами. Разрешение осталось прежним - 48 Мп, однако это более продвинутый датчик. Улучшены режимы ночной и портретной съемки.

Фото: iPhone 15 Pro получил улучшенные камеры (скриншот трансляции Apple)

У iPhone 15 Pro телеобъектив с 3-кратным зумом, у iPhone 15 Pro Max - 5-кратный в 12-мегапиксельной камере с фокусным расстоянием 120 мм. Третий ультраширокоугольный сенсор имеет разрешение 12 Мп.

Цены в США на iPhone 15 Pro стартуют с 999 долларов за версию на 128 Гб. Старшая модель iPhone 15 Pro Max с таким же объемом памяти будет доступна по цене 1199 долларов.

Предзаказы начнутся в пятницу, а продажи стартуют 22 сентября.