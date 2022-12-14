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Новая волна мобилизации после Нового года? Маляр рассказала подробности

Фото: Анна Маляр, заместитель главы Министерства обороны Украины (armyinform.com.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Вооруженных силах Украины возникла потребность в компенсации потерь и восстановлении тех воинов, которые получили ранения. О новой волне мобилизации планируют говорить публично уже в следующем году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя главы Минобороны Украины Анны Маляр.

Как отметила Маляр, также ВСУ нуждаются в замене тех солдат, которые защищают нашу страну с начала войны.

"Есть потребность в восстановлении военных, которые на войне получили ранения. Эти вещи сложно прогнозировать, потому что мобилизация зависит от потребностей войны. И, кроме того, есть потери и потребность в восстановлении, даже те люди, которые сейчас воюют, нуждаются в замене" , - отметила Маляр.

Заместитель министра обороны добавила, что о новой волне призыва будут публично говорить уже с начала нового года.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Россия планирует восстановить свои военные способности до конца января - начала февраля.

Также согласно данным Генштаба, россияне начали пополнять боевые потери за счет женщин, которых уже призывают в ряды войск.

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