Новая волна мобилизации после Нового года? Маляр рассказала подробности

В Вооруженных силах Украины возникла потребность в компенсации потерь и восстановлении тех воинов, которые получили ранения. О новой волне мобилизации планируют говорить публично уже в следующем году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя главы Минобороны Украины Анны Маляр.

Как отметила Маляр, также ВСУ нуждаются в замене тех солдат, которые защищают нашу страну с начала войны.

"Есть потребность в восстановлении военных, которые на войне получили ранения. Эти вещи сложно прогнозировать, потому что мобилизация зависит от потребностей войны. И, кроме того, есть потери и потребность в восстановлении, даже те люди, которые сейчас воюют, нуждаются в замене" , - отметила Маляр.

Заместитель министра обороны добавила, что о новой волне призыва будут публично говорить уже с начала нового года.