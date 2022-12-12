Оккупанты призывают женщин для пополнения боевых потерь, - Генштаб

Оккупанты хотят пополнить боевые потери за счет женщин. Их уже призывают в ряды войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook .

Украинское военное командование добавляет, что 28 женщин уже были призваны и направлены на подготовку Калининским районным военным комиссариатом города Донецк.

"В целях пополнения потерь в живой силе и доукомплектования подразделений 1 армейского корпуса в рамках мобилизации призывают женщин", - отмечают в Генштабе.

Напомним, ранее стало известно, что Россия уже начала проводить подготовку к очередной волне мобилизации. Она пройдет в начале 2023 года.

Также мы писали, что для пополнения потерь оккупанты запланировали досрочный выпуск курсантов из вузов РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.