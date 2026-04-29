Новая игра про агента 007 выйдет на PS5, Xbox и ПК: дата релиза и детали

Дата выхода и платформы

Релиз 007: First Light запланирован на 27 мая 2026 года. Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series XS, ПК и портативных консолях ROG Ally.

Покупатели цифровых версий смогут начать игру на сутки раньше - 26 мая. Версия для Nintendo Switch 2 задержится до третьего квартала 2026 года.

Стоимость стандартного издания составит 69,99 долларов а за предзаказ игроки получат бесплатное обновление до Deluxe-версии с набором костюмов и скинов для оружия.

Для настоящих фанатов подготовили Legacy Collector's Edition за 299,99 долларов. В него входит полноразмерная реплика легендарного золотого пистолета.

Сюжет и актерский состав

История фокусируется на молодом Бонде (Патрик Гибсон), который только что попал в программу "00" после службы на флоте. Ему предстоит остановить масштабный заговор внутри британской разведки.

Роль главного антагониста Баумы исполнил рок-музыкант Ленни Кравиц, а наставника главного героя сыграл Ленни Джеймс. Также к касту присоединилась Джемма Чан в роли доктора Селины Тан.

Особенности игрового процесса

Жанр: приключенческий экшен от третьего лица с акцентом на стелс и гаджеты.

Структура уровней: большие локации-песочницы, напоминающие Hitman, но с большей динамикой и кинематографическими сценами.

Технологии: версия для ПК разрабатывается совместно с NVIDIA и будет поддерживать DLSS 4 для максимального качества графики.

Музыка: главную тему игры написали Лана Дель Рей и Дэвид Арнольд.

Разработчики отмечают, что 007: First Light - это не просто Hitman в новом сеттинге. Игра предлагает больше "драйва" и активных перестрелок, сохраняя при этом фирменную вариативность прохождения, присущую играм студии.