Новая баллистика. Что известно об "Орешнике", которым Путин пугает Украину и Запад

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Что известно о ракете "Орешник"

"Орешник" - это баллистическая ракета средней дальности класса "земля - земля". Ее можно запускать как с ядерным зарядом, так и в безъядерном варианте.

О характеристиках известно немного. По словам Владимира Путина, она атакует цели на скорости 10 Махов (2,5-3 км в секунду). А судя по российской классификации ракет, дальность может составлять до 5500 км.

Скоростные данные частично подтверждает украинская разведка. В ее заявлении говорилось, что 21 ноября подлетное время до Днепра составило 15 минут, а на конечном участке скорость превысила 11 Махов. Это в три раза выше, чем у аэробаллистического "Кинжала", перехват которого стал возможен после получения систем Patriot. Также нет сомнений в том, что "Орешник" несет шесть боевых частей, каждая из которых оснащена еще шестью суббоеприпасами.

Видео: обломки "Орешника", который ударил по Днепру 21 ноября

"Эта система находится в разработке уже некоторое время", - цитирует NYT эксперта по нераспространению ядерного оружия Джеффри Льюиса.

По его словам, обломки с места прилета указывают, что "Орешник" имеет диаметр около 92 см. Аналитик британской компании Janes Ник Браун допускает, что максимальная дальность составляет до 5500 км, а это значит, что Москва применила самое дальнобойное оружие, которое может достать любой точки Европы.

Как роспропаганда манипулирует "Орешником"

Российская пропаганда манипулирует характеристиками ракеты. Например, утверждается, что если боевые части на конечной траектории имеют скорость до 3,4 км/с, то сбить такую цель не может ни один противоракетный комплекс западного образа. Однако американский THAAD ориентирован на перехват ракет со скоростью до 4,8 км/с.

Как пишет украинский портал Defense Express, специфически выглядят заявления о том, что боевые части способны выдерживать термический барьер в 4000 градусов. Хотя это стандартная температура, которую выдерживают пилотируемые космические аппараты при спуске на землю.

Утверждение о неядерном исполнении "Орешника" (то есть снаряжение конвенционными боевыми частями) и невозможности перехвата системами Patriot, вероятно рассчитано на то, чтобы Украина не получила более мощные комплексы ПРО. Это может давать возможность для условного неядерного шантажа.

В одной из российских публикаций также говорится, что "Орешник" может базироваться на комбинировании ступеней существующих межконтинентальных баллистических ракет. И что это должно помочь масштабировать объемы производства. А также подчеркивается, что применение пяти таких ракет, к примеру, для удара по авиабазе будет иметь эффект, сопоставимый с тактическим ядерным оружием.

Фото: "Орешник" был разработан на базе межконтинентальной баллистики (kremlin.ru)

В западной прессе также появились сведения, что Россия может производить до 300 "Орешников" в год. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко считает вбросом.

По его словам, из-за санкций цикл производства российских высокотехнологичных ракет замедлился. "Производство технологичных ракет, таких как "Кинжал", идет на единицы. А "Орешник" - это еще более технологичный цикл, поэтому информация о штамповке этой ракеты является сознательным фейком", - добавил он.

Есть ли угроза повторного удара по Украине

На прошлой неделе Reuters написал, что в США не исключали новый запуск "Орешника" по Украине в ближайшие дни. Несмотря на то, что ракета до сих пор является экспериментальной, а военная целесообразность таких ударов - сомнительна. При том, что это оружие имеет меньшую боеголовку, чем другие ракеты, которые применяет Москва.

"Путин публично заявил, что Россия намерена запустить еще одну ракету "Орешник". Не исключено, что Россия может сделать это в ближайшие дни. У меня нет точной даты", - комментировала публикацию заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Согласно оценкам Института изучения войны (ISW), на такой шаг Кремль подталкивает попытка запугать западных партнеров с целью прекращения военной помощи Киеву. Подчеркивается, что начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов говорил о планах запуска "Орешника" задолго до решения США разрешить удары по российской территории дальнобойными ракетами ATACMS.

В комментарии YouTube-каналу РБК-Украина военный эксперт Владислав Селезнев предполагал, что окно для запуска баллистики средней дальности могло открыться 18 декабря. Хотя подчеркивал, что ждал "кульминации" еще в ходе массированного удара по энергетике неделей ранее.

"Либо непутевая РС-26 не может выйти из шахты или возможно другие причины побудили противника не использовать "Орешник", но это не значит, что этого не произойдет через несколько дней", - сказал собеседник.

Представитель ГУР Андрей Черняк назвал угрозу реальной. По его словам, не стоит недооценивать противника, он продолжает применять коварную тактику, поэтому важно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Может ли Украина сбивать "Орешник"

Опасность "Орешника" не только в скорости. На этапе, когда украинские радары отлеживают пуски с Капустиного Яра, невозможно сказать, в каком исполнении снаряжена эта ракета, говорил РБК-Украина военный эксперт Павел Нарожный.

По его мнению, Россия может перейти от имитации к делу и снарядить "Орешник" конвенионной взрывчаткой, а не бетоном. "Это абсолютно реально. Но стоимость такого удара даже сложно оценить, это десятки миллионов долларов", - говорил он.

На сегодня Украина не обладает средствами против баллистики средней дальности. В теории с "Орешником" мог бы справиться комплекс THAAD, который работает по целям на дальности до 200 км и на высотах до 100-150 км. Перспектива его получения считается маловероятной, в том числе из-за дороговизны - около 3 млрд долларов за комплекс.

"А у нас пока даже речь не идет о передаче такого комплекса. Мы долго Patriot выпрашивали. И к тому же, чтобы защититься наверняка, THAAD нужно прикрыть как минимум все областные центры. А у нас даже Patriot столько нет", - отмечал Нарожный.

Подробнее читайте в материале "Новая ракета. Как "Орешник" превратился в "Кедр" и кому адресованы угрозы Путина".

Путин снова угрожает "Орешником"

На вчерашней пресс-конференции Владимир Путин несколько минут посвятил "Орешнику". Он настаивает на том, что это современная российская разработка, основанная на "каких-то прежних достижениях".

Путин считает, что сбить "Орешник" невозможно современными средствами противоракетной обороны. Но полностью не исключает, например, передовой американской системой THAAD для заатмосферного перехвата ракет средней дальности. Или комплексами Aegis - такие сегодня стоят на боевом дежурстве в Румынии или Польше.

"Если западные эксперты так полагают (что "Орешник" можно перехватить, - ред.), пусть предложат нам и США провести высокотехнологичную дуэль XXI века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда свои силы ПВО и ПРО. А мы нанесем удар "Орешником" и посмотрим, что будет", - цинично заявил диктатор.

Естественно, такое "предложение" вызвало резкую реакцию. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что угрозы Путина показывают, с какими "отморозками" воюет Украина. А позже назвал того еще более неприятным словом.

Россия стала первой в мире страной, которая решилась на боевое применение ракеты средней дальности. Удар был нанесен по украинскому городу Днепр рано утром 21 ноября, целью был завод "Южмаш", но обошлось без существенных последствий.

Ракету запустили с астраханского полигона Капустин Яр. Она пролетела расстояние около 800 км и была без боевой части. То есть удар был демонстративным. На видео, которые появились в Telegram-каналах, было видно шесть прилетов в течение нескольких секунд. Причем в каждом случае боеприпас распадался еще на несколько частей.

Собственно, тогда же Путин и озвучил название "Орешник". На Западе склоняются к тому, что это урезанная версия стратегической РС-25 "Рубеж", украинская разведка называют систему "Кедр", но особой разницы нет, поскольку "Орешник" - это название научно-исследовательской работы.

С тех пор кремлевский диктатор сыпет угрозами повторить удар. Но многие эксперты сомневаются в безотказности "Орешника" и считают, что с ним не все так гладко. В частности, есть мнение, что спустя несколько дней была новая попытка запуска с Капустиного Яра, но по неизвестным причинам она обернулась провалом.

Сегодня в середине дня украинские мониторинговые Telegram-каналы во время воздушной тревоги по всей стране написали об угрозе запуска "Орешника" с полигона в Астраханской области. Угроза не подтвердилась.

В конце ноября президент Зеленский заявил, что Украина ищет ответ вместе с партнерами. По его словам, в мире есть системы противовоздушной обороны против "Орешника". С тех пор конкретных новостей на этот счет еще не было.

При подготовке текста использовались: открытые источники, заявления Владимира Путина, президента Украины Владимира Зеленского, украинской военной разведки, аналитика "Института изучения войны" (ISW), публикации Reuters и украинского портала Defense Express.