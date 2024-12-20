Нова балістика. Що відомо про "Орешник", яким Путін лякає Україну і Захід

Зміст

Що відомо про ракету " Орешник"

"Орешник" - це балістична ракета середньої дальності класу "земля - земля". Її можна запускати як з ядерним зарядом, так і в без'ядерному варіанті.

Про характеристики відомо небагато. За словами Володимира Путіна, вона атакує цілі на швидкості 10 Махів (2,5-3 км на секунду). А судячи з російської класифікації ракет, дальність може становити до 5500 км.

Швидкісні дані частково підтверджує українська розвідка. В її заяві йшлося про те, що 21 листопада підлітний час до Дніпра становив 15 хвилин, а на кінцевій ділянці швидкість перевищила 11 Махів. Це втричі вище, ніж у аеробалістичного "Кинджала", перехоплення якого стало можливим після отримання систем Patriot. Також немає сумнівів у тому, що "Орешник" несе шість бойових частин, кожна з яких оснащена ще шістьма суббоєприпасами.

Відео: уламки "Орешника", який вдарив по Дніпру 21 листопада

"Ця система перебуває в розробці вже деякий час", - цитує NYT експерта з нерозповсюдження ядерної зброї Джеффрі Льюїса.

За його словами, уламки з місця прильоту вказують, що "Орешник" має діаметр близько 92 см. Аналітик британської компанії Janes Нік Браун припускає, що максимальна дальність становить до 5500 км, а це значить, що Москва застосувала найдалекобійнішу зброю, яка може дістати будь-якої точки Європи.

Як роспропаганда маніпулює " Орешником"

Російська пропаганда маніпулює характеристиками ракети. Наприклад, стверджується, що якщо бойові частини на кінцевій траєкторії мають швидкість до 3,4 км/с, то збити таку ціль не може жоден протиракетний комплекс західного образу. Однак американський THAAD орієнтований на перехоплення ракет зі швидкістю до 4,8 км/с.

Як пише український портал Defense Express, специфічно виглядають заяви про те, що бойові частини здатні витримувати термічний бар'єр у 4000 градусів. Хоча це стандартна температура, яку витримують пілотовані космічні апарати під час спуску на землю.

Твердження про неядерне виконання "Орешника" (тобто спорядження конвенційними бойовими частинами) і неможливість перехоплення системами Patriot, імовірно, розраховане на те, щоб Україна не отримала потужніші комплекси ПРО. Це може давати можливість для умовного неядерного шантажу.

В одній із російських публікацій також ідеться про те, що "Орешник" може базуватися на комбінуванні ступенів наявних міжконтинентальних балістичних ракет. І що це має допомогти масштабувати обсяги виробництва. А також підкреслюється, що застосування п'яти таких ракет, наприклад, для удару по авіабазі матиме ефект, який можна порівняти з тактичною ядерною зброєю.

Фото: "Орешник" було розроблено на базі міжконтинентальної балістики (kremlin.ru)

У західній пресі також з'явилися відомості, що Росія може виробляти до 300 "Орешників" на рік. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко вважає вкиданням.

За його словами, через санкції цикл виробництва російських високотехнологічних ракет сповільнився. "Виробництво технологічних ракет, таких як "Кинджал", іде на одиниці. А "Орешник" - це ще більш технологічний цикл, тому інформація про штампування цієї ракети є свідомим фейком", - додав він.

Чи є загроза повторного удару по Україні

Минулого тижня Reuters написав, що у США не виключали новий запуск "Орешника" по Україні найближчими днями. Попри те, що ракета досі є експериментальною, а воєнна доцільність таких ударів - сумнівна. При тому, що ця зброя має меншу боєголовку, ніж інші ракети, які застосовує Москва.

"Путін публічно заявив, що Росія має намір запустити ще одну ракету "Орешник". Не виключено, що Росія може зробити це найближчими днями. У мене немає точної дати", - коментувала публікацію заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

Згідно з оцінками Інституту вивчення війни (ISW), на такий крок Кремль підштовхує спроба залякати західних партнерів з метою припинення військової допомоги Києву. Підкреслюється, що начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов говорив про плани запуску "Орешника" задовго до рішення США дозволити удари по російській території далекобійними ракетами ATACMS.

У коментарі YouTube-каналу РБК-Україна військовий експерт Владислав Селезньов припускав, що вікно для запуску балістики середньої дальності могло відкритися 18 грудня. Хоча підкреслював, що чекав "кульмінації" ще під час масованого удару по енергетиці тижнем раніше.

"Або недолуга РС-26 не може вийти з шахти, або, можливо, інші причини спонукали противника не використати "Орешник", але це не означає, що цього не станеться через кілька днів", - сказав співрозмовник.

Представник ГУР Андрій Черняк назвав загрозу реальною. За його словами, не варто недооцінювати противника, він продовжує застосовувати підступну тактику, тому важливо реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Чи може Україна збивати " Орешник"

Небезпека "Орешника" не тільки у швидкості. На етапі, коли українські радари відлежують пуски з Капустиного Яру, неможливо сказати, в якому виконанні споряджена ця ракета, казав РБК-Україна військовий експерт Павло Нарожний.

На його думку, Росія може перейти від імітації до справи і спорядити "Орешник" конвеніонною вибухівкою, а не бетоном. "Це абсолютно реально. Але вартість такого удару навіть складно оцінити, це десятки мільйонів доларів", - говорив він.

На сьогодні Україна не володіє засобами проти балістики середньої дальності. У теорії з "Орешником" міг би впоратися комплекс THAAD, який працює по цілях на дальності до 200 км і на висотах до 100-150 км. Перспектива його отримання вважається малоймовірною, зокрема через дорожнечу - близько 3 млрд доларів за комплекс.

"А у нас поки що навіть не йдеться про передачу такого комплексу. Ми довго Patriot випрошували. І до того ж, щоб захиститися напевно, THAAD потрібно прикрити щонайменше всі обласні центри. А в нас навіть Patriot стільки немає", - зазначав Нарожний.

Докладніше читайте в матеріалі "Нова ракета. Як "Орешник" перетворилася на "Кедр" і кому адресовані погрози Путіна".

Путін знову погрожує "Ліщиною"

На вчорашній прес-конференції Володимир Путін кілька хвилин присвятив "Орешнику". Він наполягає на тому, що це сучасна російська розробка, заснована на "якихось колишніх досягненнях".

Путін вважає, що збити "Орешник" неможливо сучасними засобами протиракетної оборони. Але повністю не виключає, наприклад, передової американської системи THAAD для заатмосферного перехоплення ракет середньої дальності. Або комплексами Aegis - такі сьогодні стоять на бойовому чергуванні в Румунії чи Польщі.

"Якщо західні експерти так вважають (що "Ліщину" можна перехопити, - ред.), нехай запропонують нам і США провести високотехнологічну дуель XXI століття. Нехай визначать якийсь об'єкт для ураження, скажімо, у Києві, зосередять туди свої сили ППО і ПРО. А ми завдамо удару "Орешником" і подивимося, що буде", - цинічно заявив диктатор.

Зрозуміло, що така "пропозиція" викликала різку реакцію. Український президент Володимир Зеленський заявив, що погрози Путіна показують, з якими "відморозками" воює Україна. А пізніше назвав того ще більш неприємним словом.

Росія стала першою у світі країною, яка зважилася на бойове застосування ракети середньої дальності. Удар було завдано по українському місту Дніпро рано вранці 21 листопада, ціллю був завод "Південмаш", але обійшлося без істотних наслідків.

Ракету запустили з астраханського полігону Капустин Яр. Вона пролетіла відстань близько 800 км і була без бойової частини. Тобто удар був демонстративним. На відео, які з'явилися в Telegram-каналах, було видно шість прильотів протягом кількох секунд. Причому в кожному випадку боєприпас розпадався ще на кілька частин.

Власне, тоді ж Путін і озвучив назву "Орешник". На Заході схиляються до того, що це урізана версія стратегічної РС-25 "Рубеж", українська розвідка називають систему "Кедр", але особливої різниці немає, оскільки "Орешник" - це назва науково-дослідної роботи.

Відтоді кремлівський диктатор сипле погрозами повторити удар. Але багато експертів сумніваються у безвідмовності "Орешника" і вважають, що з ним не все так гладко. Зокрема, є думка, що через кілька днів була нова спроба запуску з Капустиного Яру, але з невідомих причин вона обернулася провалом.

Сьогодні в середині дня українські моніторингові Telegram-канали під час повітряної тривоги по всій країні написали про загрозу запуску "Орешника" з полігону в Астраханській області. Загроза не підтвердилася.

Наприкінці листопада президент Зеленський заявив, що Україна шукає відповідь разом із партнерами. За його словами, у світі є системи протиповітряної оборони проти "Орешника". Відтоді конкретних новин щодо цього ще не було.

При підготовці тексту використовувалися: відкриті джерела, заяви Володимира Путіна, президента України Володимира Зеленського, української військової розвідки, аналітика "Інституту вивчення війни" (ISW), публікації Reuters і українського порталу Defense Express.