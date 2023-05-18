ГУР о взрыве в Крыму: по тем путям перевозили оружие, естественно, они не выдержали

Российские оккупанты использовали железную дорогу в Крыму, где сегодня произошел взрыв, для перевозки оружия. Его отправляли на войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"По тем же путям перевозят, наверняка, и другие вещи (не только зерно, - ред.), но в частности оружие, БК, бронетехнику и все другие средства, которые используются для захватнической войны против Украины, чтобы убивать гражданских мирных украинцев и украинских защитников. Поэтому вполне естественно, что эти пути не выдержали, устали и теперь на время не функционируют", - заявил Юсов.

Разведчик не исключил, что подобные инциденты могут повторяться в Крыму, пока полуостров не будет освобожден

"Можем констатировать, что нормальная инфраструктура заработает тогда, когда Крым вернется в Украину, пока там российские террористы покоя там не будут", - сказал представитель ГУР.

Взрыв в Крыму

Российские СМИ заявили, что сегодня утром вблизи Бахчисарая в Крыму раздался взрыв на железной дороги. Россияне сразу назвали инцидент "диверсией".

В результате взрыва с рельсов сошли вагоны, перевозившие зерно. Как утверждают СМИ, повреждено около 50 метров железной дороги. Оккупанты заявили, что движение поездов на перегоне Симферополь - Севастополь приостановили.

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