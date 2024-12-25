Нотариусы в Украине работают без доступа к реестрам: какие услуги доступны

Кибератака на государственные реестры

Напомним, 19 декабря российская кибератака вызвала повреждение всех ключевых реестров Министерства юстиции. Благодаря резервным копиям удалось сохранить всю информацию.

Председатель подкомитета по вопросам кибербезопасности, правительственной связи и криптографической защиты информации комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко сообщил, что хакеры использовали фишинговые атаки для совершения преступления.

Из-за кибератаки в первую очередь пострадало приложение "Резерв+", пользователи которого жаловались на проблемы с авторизацией и некорректную работу сервисов. Впоследствии в Министерстве обороны сообщили о техническом сбое.

Веб-портал "Дія" также объявил о временном приостановлении работы реестров. Это привело к остановке сервисов, связанных с Единым государственным реестром юридических лиц, ФЛП и общественных формирований, реестрами актов гражданского состояния, прав и обременений движимого имущества.

Ранее сообщалось, что на полное восстановление работы государственных реестров Минюста после кибератаки может потребоваться около двух недель. По словам первого заместителя министра юстиции Николая Кучерявенко, никакой информации в результате атаки потеряно не было.

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