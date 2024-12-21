Минюст спрогнозировал сроки восстановления госреестров после кибератаки

На полное восстановление государственных реестров Минюста понадобится около двух недель. На днях их атаковали российские хакеры.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил первый заместитель министра юстиции Николай Кучерявенко.

Он рассказал, что это была самая мощная кибератака россиян на реестры, однако никакой информации в результате нее потеряно не было.

"Минюст в режиме 24/7 восстанавливает реестры. К этому времени будут восстановлены, как мы надеемся, платформы, на которых будут восстанавливаться реестры", - сказал Кучерявенко.

Что предшествовало

Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина рассказала о том, что были атакованы государственные реестры. Из-за кибератаки была приостановлена работа Единых и Государственных реестров, находящихся в компетенции Министерства юстиции.

По словам Стефанишиной, за атакой стоят российские хакеры. Время первоочередного восстановления реестров составит ориентировочно до двух недель.