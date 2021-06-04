Нотаріусам хочуть надати доступ до Єдиного демографічного держреєстру

У пояснювальній записці вказано, що закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності" покладає на нотаріусів зобовязання під час вчинення нотаріальних дій обов'язково використовувати відомості Єдиного державного демографічного реєстру.

Однак ЗУ "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" містить вичерпний перелік осіб, які мають право доступу до цього реєстру.

І станом на зараз нотаріуси не входять до цього переліку. Законопроект №3989 усуває дану неузгодженість норм права.

Документ вже отримав висновок комітету з питань правової політики.

"Комітет рекомендує Верховній раді прийняти законопроект №3989 за основу", - сказано у повідомленні.