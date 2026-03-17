Без нотариуса и очередей: какие документы командир может удостоверить на месте службы бесплатно

В условиях боевых действий бойцы могут оформить доверенности, завещания и распоряжения прямо в части - такие документы имеют полную юридическую силу нотариальных актов.

РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины рассказывает, какие именно документы может заверить командир и как работает этот механизм.

Главное: Командиры воинских частей имеют право удостоверять документы, имеющие полную юридическую силу нотариальных актов.

Командир может заверить четыре типа документов : доверенность, завещание, распоряжение на случай гибели и распоряжение на случай плена.

С 2025 года действует новый инструмент - распоряжение на случай плена , что позволяет бойцу самостоятельно определить получателя 100% денежного обеспечения.

Доверенность через командира не позволяет осуществлять операции с недвижимостью и ценными бумагами.

Государство во время войны обеспечило военнослужащих механизмом прямой реализации юридических прав. Командиры воинских частей теперь наделены полномочиями удостоверять документы, которые имеют полную юридическую силу нотариально удостоверенных актов.

Это позволяет защитникам оформлять необходимые бумаги непосредственно на месте службы, без поездок, очередей и уплаты государственной пошлины.

Какие документы может удостоверить командир

Командир воинской части или уполномоченное им должностное лицо может бесплатно заверить:

Доверенность. Позволяет родным получать выплаты, представлять интересы в госорганах или распоряжаться банковскими счетами. Важно помнить, что такая доверенность не может касаться распоряжения недвижимостью, ценными бумагами или корпоративными правами (здесь нужен гражданский нотариус).

Распоряжение на случай плена или пропажи без вести является новым инструментом, введенным в 2025 году. Он позволяет военному самостоятельно определить, кому и в каком объеме (вплоть до 100%) будет выплачиваться его денежное обеспечение. Без такого документа семья получает только 50% суммы, а остальное сохраняется на счету бойца до его возвращения.

Процедура и юридическая сила

Для оформления необходимо обратиться к непосредственному командиру. Перед удостоверением он должен разъяснить юридические последствия и убедиться в свободном волеизъявлении военного.

Подпись ставится в присутствии командира и свидетелей (последнее является обязательным для завещаний), после чего документ регистрируется в специальном журнале.

Законодательство предусматривает, что доверенности и завещания передаются в Министерство юстиции для регистрации в Едином реестре доверенностей или Наследственном реестре. Оригинал распоряжения на случай плена или гибели прилагается к личному делу и хранится в ТЦК и СП, а военный получает копию с соответствующей отметкой.

Эволюция законодательства

Норма о полномочиях командиров базируется на статьях 245 и 1252 Гражданского кодекса Украины. С начала полномасштабного вторжения правительство последовательно расширяло эти права. В частности, постановлением КМУ № 164 от 2022 года командирам разрешили удостоверять доверенности независимо от места дислокации.

Новейшие изменения 2025 года (Закон № 3995-IX и постановление КМУ № 449) закрепили право на личное распоряжение относительно денежного обеспечения на случай плена, предоставив командирам полномочия удостоверять подписи на этих документах.