Носитель "Ониксов" и "Калибров": что известно о ракетном корабле "Буян-М", который поразили ВСУ

"В районе Онежского озера (Республика Карелия РФ), поврежден малый ракетный корабль "Буян-М". Степень ущерба выясняется", - отметили в Генштабе ВСУ.

История кораблей

Малые ракетные корабли проекта 21631 "Буян-М" - это серия российских многоцелевых малых ракетно-артиллерийских кораблей с управляемым ракетным вооружением ближней морской зоны класса "река-море".

Официальное назначение кораблей этого проекта - охрана и защита экономической зоны государства во внутренних морских бассейнах. По проекту всего построено 12 малых ракетных кораблей этого класса.

Какое вооружение может нести

Корабль оборудован установкой вертикального пуска на 8 крылатых ракет "Оникс", также может нести ракеты типа "Циркон" и "Калибр", что позволяет наносить удары этими ракетами по наземным целям на расстояние до 1500-2000 км. Противокорабельные ракеты из состава комплекса "Калибр" могут поражать морские цели на расстоянии до 500 км.

Артиллерийское вооружение корабля представлено одной пушкой "Универсал" и одной 30 мм автоматической установкой "Дуэт" с двумя шестиствольными пушками. Корабль также вооружен двумя пусковыми установками и несколькими пулеметами.

Недостатки проекта

Главными недостатками малых ракетных кораблей данного проекта: