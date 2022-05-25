Названо ім'я російського генерала, який керував розграбуванням ЧАЕС

Офіс Генерального прокурора Україи оприлюднив фото та назвав ім'я російського генерала, який керував армією окупанта під час захоплення та розграбування ЧАЕС. Це - генерал-майор поліції РФ Олег Якушев.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генерального прокурора України Ірину Венедіктову .

За її словами, Олег Якушев під час окупації Чорнобильської АЕС виконував обов’язки старшого оперативної групи Федеральної служби військ Національної гвардії РФ. Цей генерал-майор керував операцією з незаконного утримання АЕС під контролем військ країни-агресора. За його наказом з підприємства викрадено понад 2000 одиниць майна. Від станків, обладнання, інструментів та офісної техніки до меблів та одягу. Загарбники викрали із станції майна на більш ніж 26 млн грн.

Також вони повністю вивели із ладу Центральну аналітичну лабораторію, яка досліджувала радіоактивні відходи на різних етапах поводження. Через це персонал не міг здійснювати контроль за ними.

"Прокурори Вишгородської окружної прокуратури Київської області спільно з Нацполом та СБУ зібрали достатньо доказів, щоб повідомити йому про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України, веденні агресивної війни та порушенні законів і звичаїв війни", - повідомила Венедіктова