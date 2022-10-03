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Норвегия решила усилить свою границу с Россией

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Норвегия, Понедельник 03 октября 2022 15:47
Норвегия решила усилить свою границу с Россией Фото: Норвегия решила усилить свою границу с Россией (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Норвегия патрулирует свою границу с РФ с помощью гарнизона обороны в Сер-Варангере. Теперь пограничники получили дополнительный вертолет с датчиками из-за частичной мобилизации в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на High North News.

"Полиция контролирует пункт пропуска Стурскуг, и теперь ее присутствие также будет усилено в пограничной зоне за пределами пограничной станции. Полицейский вертолет будет полезным инструментом для мониторинга пограничной зоны с норвежской стороны", - заявила министр юстиции и общественной безопасности Норвегии Эмили Энгер Мельгер.

Повысить контроль за границей решили из-за объявленной частичной мобилизации в России. Также в Норвегии заявили, что не исключают введения запрета на въезд гражданам России.

"Мы быстро закроем границу, если это потребуется, изменения могут произойти мгновенно. В Норвегию приезжают мало россиян по сравнению с Финляндией, здесь ситуация другая", - добавила министр.

Стурскуг является единственной пограничной станцией в направлении России. По словам Эмили Энгер Мель, ведется тесный диалог с норвежской полицией и норвежской таможней по развитию событий на границе.

Напомним, что Финляндия закроет границу для "туристов" из России.

Также, в Эстонии ускоряют работы по укреплению границы из-за событий в России.

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