В Норвегии ищут пятерых солдат, пропавших во время учений
Пятеро солдат не вернулись с учений в определенное время в северном норвежском районе Норвегии Финнмарк. Там продолжается поисковая операция.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание VG.
Солдаты не вернулись вовремя после учений в четверг, 2 октября. Они должны были появиться в определенном месте в 7 утра.
Во время учений военные должны были отправиться из одной точки в другую.
"Это так называемые "тренировки по бегству", где их цель - оставаться скрытыми", - пояснил менеджер по связям с общественностью оперативного штаба Вооруженных сил Норвегии Вегард Финберг.
На поиски пропавших отправились полиция, Красный Крест, Вооруженные силы и спасательный вертолет. Полицейские также использовали дроны.
Всего пропала группа из 10 солдат. Пятерых из них нашли живыми и невредимыми. Трое прибыли к условленному месту встречи сами, двух других нашел вертолет.
Во время учений солдаты были в разных командах, поэтому они не объединились, отметили в полиции.
По словам руководителя операции, полиция не имеет никаких признаков того, что могло произойти.
"Пока мы не знаем, или они неправильно поняли время возвращения, или что-то произошло", - прокомментировал руководитель поисковой операций Йорген Хаукланд Хансен.
Исчезновение американских военных в Литве
В марте в Литве во время учений исчезли четверо американских солдат и гусеничная транспортная машина.
К поискам были привлечены литовские и иностранные военные, а также вертолеты Воздушных сил и Службы охраны государственной границы.
Тогда сообщалось, что военные США погибли, но позже эту информацию опровергли.
Позже нашли машину военных США. Автомобиль был обнаружен погруженным в водоем на полигоне.
На литовском полигоне проходили военные учения США с тренировкой размещенных там подразделений ротационных сил.