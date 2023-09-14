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В Эстонии предлагают конфисковывать авто с российскими номерами

Таллин, Четверг 14 сентября 2023 14:34
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В Эстонии предлагают конфисковывать авто с российскими номерами Фото: министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Эстонии предлагают перерегистрировать автомобили с российскими номерами, которые находятся в стране. Или же такие авто предлагают конфисковывать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

С соответствующим предложением выступил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс. Он отметил, что эстонское правительство еще не решило, как быть с находящимися на территории страны автомобилями с российской регистрацией.

Министр допустил, что одним из решений проблемы была бы перерегистрация авто на эстонские номерные знаки.

"У меня вообще возникает вопрос: почему в Эстонии ездят машины с российскими номерами, почему у кого-то они есть? Может быть, тому есть какая-то причина, и в принципе нужно проанализировать ситуацию, чтобы этих автомобилей с такими номерами здесь не было? Если эти машины постоянно здесь передвигаются, то может, они должны быть зарегистрированы в Эстонии?" - заявил он.

При этом Ляэнеметс не исключил, что автомобили с российскими номерами могут конфисковать в рамках исполнения санкций. Он добавил, что ни одна страна ЕС пока этого не делает, за некоторыми исключениями в Германии.

"Ни у кого нет понимания, как это делать. В ближайшее время мы будем проводить работу, чтобы выработать эти механизмы, и тогда уже будет понятно, как поступить", - заявил глава эстонского МВД.

Что этому предшествовало

Напомним, вчера, 13 сентября, Эстония вслед за Литвой и Латвией объявила, что после разъяснений Еврокомиссии по поводу санкций больше не будет впускать на свою территорию автомобили с российскими номерами.

Таким образом в случае прибытия на эстонскую границу машины с номерами РФ водитель и пассажиры должны будут вынуждены вернуться в Россию, или же они смогут пересечь границу без авто.

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