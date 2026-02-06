В Норвегии предупреждают об усилении российского шпионажа: под ударом энергетика
Служба внутренней безопасности Норвегии PST предупредила, что Россия в этом году усилит шпионскую деятельность, сосредоточившись на арктической части материка страны и архипелаге Шпицберген.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Читайте также: В Латвии разоблачили сеть шпионов РФ, передававших данные о военной технике и украинцах
Как сообщается, норвежская служба внутренней безопасности все больше обеспокоена тем, что российские спецслужбы могут нацелиться на энергетическую инфраструктуру Норвегии, как физически, так и с помощью кибератак.
"Мы ожидаем, что российские спецслужбы усилят свою деятельность в Норвегии в 2026 году, продолжая сосредотачиваться на военных целях и учениях союзников, поддержке Норвегией Украины и операциях на Крайнем Севере и в Арктическом регионе", - заявили в PST.
Отмечается, что самые северные округа и Шпицберген представляют для РФ особый интерес.
Россия, вероятно, продолжит наблюдение вдоль норвежского побережья и картографирование его критической инфраструктуры с использованием гражданских судов.
"Российская разведка может увидеть выгоду в проведении диверсионных операций против целей в Норвегии в 2026 году", - заявили в норвежской службе внутренней безопасности.
Там также отметили, что наиболее вероятными целями являются объекты недвижимости и логистическая инфраструктура, связанные с поддержкой Украины против полномасштабного вторжения России в 2022 году, но гражданская инфраструктура также может быть задета.
Кроме того, российские службы все чаще пытаются вербовать украинских беженцев в Норвегии для сбора разведданных или осуществления диверсий.
Reuters отмечает, что учитывая то, что в Норвегии находится примерно 100 тысяч украинских беженцев, такие попытки вербовки представляют "серьезный вызов".
Российские шпионы в Европе
Напомним, ранее мы сообщали, что в Брюсселе правоохранители задержали офицера местной полиции, которого подозревают в шпионской деятельности в пользу Китая и, вероятно, России.
По имеющимся данным, он имел доступ к международной дипломатической среде в бельгийской столице, что позволяло получать чувствительную информацию. Подразделение, в котором служил офицер, отвечало за безопасность районов вблизи институтов Европейского Союза.
Также ранее сообщалось о вербовке Россией подростков в Нидерландах. Полиция задержала двух 17-летних юношей, которых подозревают в сборе разведывательных данных в Гааге по заказу пророссийского хакера.
В Латвии задержали по меньшей мере трех человек, связанных с группировкой "Антифашисты Прибалтики", которая создала сеть информаторов для передачи российским спецслужбам данных о военной технике, украинцах и сторонниках Украины в стране.