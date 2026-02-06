В Норвегии предупреждают об усилении российского шпионажа: под ударом энергетика

Служба внутренней безопасности Норвегии PST предупредила, что Россия в этом году усилит шпионскую деятельность, сосредоточившись на арктической части материка страны и архипелаге Шпицберген.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как сообщается, норвежская служба внутренней безопасности все больше обеспокоена тем, что российские спецслужбы могут нацелиться на энергетическую инфраструктуру Норвегии, как физически, так и с помощью кибератак.

"Мы ожидаем, что российские спецслужбы усилят свою деятельность в Норвегии в 2026 году, продолжая сосредотачиваться на военных целях и учениях союзников, поддержке Норвегией Украины и операциях на Крайнем Севере и в Арктическом регионе", - заявили в PST.

Отмечается, что самые северные округа и Шпицберген представляют для РФ особый интерес.

Россия, вероятно, продолжит наблюдение вдоль норвежского побережья и картографирование его критической инфраструктуры с использованием гражданских судов.

"Российская разведка может увидеть выгоду в проведении диверсионных операций против целей в Норвегии в 2026 году", - заявили в норвежской службе внутренней безопасности.

Там также отметили, что наиболее вероятными целями являются объекты недвижимости и логистическая инфраструктура, связанные с поддержкой Украины против полномасштабного вторжения России в 2022 году, но гражданская инфраструктура также может быть задета.

Кроме того, российские службы все чаще пытаются вербовать украинских беженцев в Норвегии для сбора разведданных или осуществления диверсий.

Reuters отмечает, что учитывая то, что в Норвегии находится примерно 100 тысяч украинских беженцев, такие попытки вербовки представляют "серьезный вызов".