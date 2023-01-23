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Экс-командира ЧВК "Вагнера", который просил убежище в Норвегии, депортируют в Россию

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Норвегия, Понедельник 23 января 2023 16:29
Экс-командира ЧВК "Вагнера", который просил убежище в Норвегии, депортируют в Россию Фото: экс-командира ЧВК "Вагнера", который просил убежище в Норвегии, депортируют в Россию (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Норвегии задержан экс-командир наемников ЧВК "Вагнера" Андрей Медведев, незаконно пересекший границу этой страны и пригласивший там политическое убежище. Ему грозит депортация в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Он задержан, и мы рассматриваем вопрос о том, добиваться ли решения суда об интернировании", - сказала адвокат по линии полиции Лине Исаксен, отказавшись предоставить дополнительные подробности.

Отмечено, что Gulagu.net, российская группа, которая занимается защитой прав заключенных и поддерживает контакты с Медведевым, сообщила, что его задержали и одели наручники в воскресенье вечером, а также сообщили, что его доставили в изолятор для дальнейшей депортации.

Норвежские власти не подтвердили никаких планов его депортации. Полиция тоже не прокомментировала ситуацию.

Правозащитная группа заявила, что Медведеву грозит "жестокое убийство и смерть" за выступления против ЧВК "Вагнера", если его вернут в Россию.

"Мы не обеляем Медведева. Он сделал много плохих вещей в своей жизни. Но он увидел свет, он это осознал, он готов и желает сотрудничать с миром, с международным расследованием и властями Норвегии, он хочет жить и давать показания против ЧВК "Вагнера" и его основателя Евгения Пригожина", - заявила правозащитная группа.

Напомним, из России скрылся бывший командир 1 отделения 4 взвода 7 штурмового отряда "Вагнера" Андрей Медведев. В настоящее время он находится в Норвегии и готов дать показания против главы ЧВК Евгения Пригожина.

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