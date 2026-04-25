В Норвегии детям до 16 лет запретят пользоваться соцсетями, - правительство

Правительство Норвегии объявило о планах ввести возрастной лимит для пользователей социальных сетей. Законопроект будет внесен в парламент до конца 2026 года.
Как будет работать ограничение
Согласно предложению, возрастное ограничение будет действовать с 1 января года, когда ребенку исполняется 16 лет. То есть доступ к соцсетям будут получать целые школьные классы одновременно, и ученикам будет не менее 15 лет на момент получения доступа.
"Мы хотим, чтобы дети могли быть детьми. Игры, дружба и повседневная жизнь не должны поглощаться алгоритмами и экранами", - отметил премьер-министр Йонас Гар Стере.
Ответственность технологических компаний
Министр цифровизации и государственного управления Карианне Тунг отметила, что ответственность за соблюдение возрастных ограничений ложится на компании, а не на детей.
Норвежский законопроект согласуется с нормами ЕС (DSA) и подобными инициативами во Франции, Дании, Испании и Португалии.
Этапы внедрения
Правительство планирует направить законопроект на консультацию в Европейскую экономическую зону до лета. После трехмесячного обсуждения он будет подан в парламент.
Ожидается, что закон вступит в силу после имплементации DSA в норвежское законодательство, однако правительство требует от компаний соблюдать нормы с первого дня.
Норвегия не одинока в стремлении ограничить доступ детей к соцсетям. Турция уже вводит жесткий запрет на использование социальных сетей для детей в возрасте до 15 лет - парламент страны проголосовал за соответствующий закон, который должен подписать президент Эрдоган.
Греция с 1 января 2027 года также вводит 15-летний возрастной лимит, называя это "цифровым возрастом совершеннолетия".
В Украине проблема приобретает более острое измерение из-за рисков безопасности. По данным СБУ, оккупанты часто вербуют украинских подростков именно через социальные сети. На днях правоохранители разоблачили двух школьников, которые по заданию РФ через соцсети должны были взорвать свои лицеи и расстрелять одноклассников.