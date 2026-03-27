Норвегия меняет правила для мужчин из Украины: кто больше не получит автоматическую защиту

Правительство Норвегии ввело изменения в правила приема перемещенных лиц из Украины. Отныне новоприбывшие мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не будут получать временную коллективную защиту автоматически.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение правительства Норвегии.
Главное:
Согласно решению, украинские мужчины призывного возраста теперь должны подавать заявление на получение убежища по обычным индивидуальным правилам, а не на основании упрощенной коллективной защиты. Нововведения вступят в силу в ближайшее время.
По словам министра юистиции, Норвегия приняла больше всего украинцев среди скандинавских стран, что повлекло давление на муниципальные услуги и дефицит жилья.
"Мы усиливаем ограничения. Также правительство считает важным, чтобы как можно больше людей оставались в Украине для участия в оборонной борьбе и поддержки общества", - подчеркнула Аас-Хансен.
Новые правила не будут распространяться на украинцев, которые уже получили временную защиту в Норвегии. Также предусмотрены исключения для таких категорий новоприбывших мужчин:
Похожие ограничения рассматривает и Дания. Копенгаген может остановить предоставление защиты мужчинам в возрасте 23-60 лет, а также новоприбывшим из 14 регионов Украины, которые считаются менее пострадавшими от боевых действий.
В то же время в ЕС ранее отмечали, что решение о временной защите должно одинаково применяться ко всем украинцам, независимо от пола или возраста.
Читайте также о том, что Европейский Союз рассматривает возможность снова продлить временные права на проживание и работу для беженцев из Украины. Если решение согласуют, программа может действовать уже шестой год.
Ранее мы писали о том, что после изменения государственной политики в США часть украинских беженцев оказалась в правовой неопределенности - без четкого статуса, разрешений на работу и с риском депортации. Проблемы возникли даже несмотря на то, что эти люди находятся в стране легально.