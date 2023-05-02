Норвегия увеличит оборонный бюджет более чем на 1 млрд долларов из-за войны в Украине

"Мы сегодня выдвигаем план использования не менее 2% ВВП на оборону до 2026 года", – говорится в заявлении.

Отмечается, что Норвегия до сих пор была одной из стран, которые не имели конкретного плана достижения этой цели.

Министр финансов Норвегии Трюгве Слагсволд Ведум заявил, что после начала полномасштабной войны РФ против Украины страна хочет укрепить национальную оборону и способность защищать себя.

По его словам, война в Украине ускорила планы правительства по достижению согласованной цели НАТО. Министр обороны Норвегии Берн Арильд Грам ранее заявлял, что необходимость военной поддержки для Украины является срочной, масштабной и срочной. Такой оборонный бюджет позволит Украине и укрепить собственные Вооруженные силы.