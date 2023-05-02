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Норвегия увеличит оборонный бюджет более чем на 1 млрд долларов из-за войны в Украине

Фото: премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В ближайшие несколько лет Норвегия потратит на оборону еще более 1 миллиарда долларов, чтобы достичь требований НАТО. Также на это оказывает влияние агрессия РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере, которое приводит Norsk Rikskringkasting.

"Мы сегодня выдвигаем план использования не менее 2% ВВП на оборону до 2026 года", – говорится в заявлении.

Отмечается, что Норвегия до сих пор была одной из стран, которые не имели конкретного плана достижения этой цели.

Министр финансов Норвегии Трюгве Слагсволд Ведум заявил, что после начала полномасштабной войны РФ против Украины страна хочет укрепить национальную оборону и способность защищать себя.

По его словам, война в Украине ускорила планы правительства по достижению согласованной цели НАТО. Министр обороны Норвегии Берн Арильд Грам ранее заявлял, что необходимость военной поддержки для Украины является срочной, масштабной и срочной. Такой оборонный бюджет позволит Украине и укрепить собственные Вооруженные силы.

Напомним, что российская военная разведка (ГРУ) несколько раз за последние несколько лет пыталась закупить передовое техническое оборудование, в том числе подводное, у норвежских компаний.

Норвежские инструкторы из Национальной гвардии приступили к обучению ста военнослужащих Вооруженных Сил Украины по военной медицине, огневой подготовке и командному лидерству.

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