ua ru
Чт, 18 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Норвегия увеличит количество инструкторов для обучения украинских военных

Новина українською →
Четверг 18 мая 2023 22:37
Норвегия увеличит количество инструкторов для обучения украинских военных Фото: министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам (flickr.com/ks_kommunesektorensorganisasjon)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Норвегии намерено увеличить количество инструкторов для обучения украинских военных. Учения проходят в рамках операции Interflex.

Об этом заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Норвегии.

"Мы тесно сотрудничаем в этой поддержке, как финансовой - через Международный фонд для Украины, так и военной - через операцию Interflex", - заявил он.

При этом он добавил, что Норвегия вносит значительный вклад в Фонд.

"Мы участвуем в обучении украинских солдат как здесь, в Великобритании, так и в Норвегии. Начиная с этого лета, Норвегия удвоит число наших инструкторов в операции Interflex", - заявил министр.

Операция Interflex

Кодовое название военной операции под руководством Великобритании по обучению и тренировке Вооруженных сил Украины, стартовавшая в июле прошлого года на территории Соединенного Королевства.

В обучении украинских военных в рамках программы участвую Великобритания, Норвегия, Канада, Новая Зеландия, Нидерланды, Швеция, Германия, Литва и Латвия.

Уже более 10 тысяч украинских военнослужащих завершили обучение в Великобритании в рамках этой операции.

Ранее сообщалось, что украинские артиллеристы закончили обучение на самоходных артиллерийских установках AS90 в Великобритании. Это вторая бойцов, прошедшая тренировку.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Норвегия ВСУ Война России против Украины
NEWS
ВСУ отбили все сегодняшние атаки в Бахмуте, в окрестностях есть продвижение, - Маляр
ВСУ отбили все сегодняшние атаки в Бахмуте, в окрестностях есть продвижение, - Маляр
DAILY
Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса