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Норвегия будет защищать ключевой хаб помощи Украине в Польше

Фото: Дональд Туск, премьер Польши (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Норвегия согласилась обеспечить защиту ключевого транзитного узла для иностранной военной помощи Украине. Он находится на территории Польши.

Об этом заявил премьер Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам Туска, Норвегия поможет защитить аэропорт Жешув-Ясенка, через который Украина получает большую часть военной помощи. 

Премьер уточнил, что такую помощь Норвегия будет предоставлять в рамках сотрудничества внутри НАТО. 

В начале этого года правительство Польши усилило меры безопасности вокруг хаба  из-за беспрецедентного уровня иностранного вмешательства.

Bloomberg пишет, что через аэропорт, который находится менее чем в 100 километрах от украинской границы, проходит  до 90% западных грузов, которые направляются к линии фронта.

 

Помощь Украине от Польши

Напомним, Украина получает военную помощь от Польши с начала полномасштабного вторжения россиян.

При этом сейчас Киев и Варшава обсуждают передачу польских МиГ-29 Украине. Пока что конкретных договоренностей нет.

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