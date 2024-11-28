Норвегия будет защищать ключевой хаб помощи Украине в Польше

Помощь Украине от Польши

Напомним, Украина получает военную помощь от Польши с начала полномасштабного вторжения россиян.

При этом сейчас Киев и Варшава обсуждают передачу польских МиГ-29 Украине. Пока что конкретных договоренностей нет.

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