В МИД рассказали, как продвигаются консультации с НАТО по польским МиГам
Вопрос передачи Украине польских истребителей МиГ-29 остается на повестке дня. В настоящее время продолжаются консультации с НАТО по усилению присутствия Альянса в воздушном пространстве Польши.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого.
"Продолжаются эти консультации. Это вопрос, в котором мы с польской стороной имеем общий взгляд. Действительно, призываем к усиленному присутствию НАТО в польском небе, что стимулировало бы высвобождение ресурсов, которые можно передать Украине", - рассказал Тихий.
Спикер МИД не раскрыл детали, но отметил, что вопрос передачи Украине польских истребителей МиГ-29 на повестке дня.
"Хотим надеяться, что имеем положительное в нем движение. Но рано говорить о конкретике, дождемся, когда эта конкретика будет", - добавил он.
Польские МиГ-29 для Украины
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина договорилась с НАТО о направлении самолетов в Польшу, чтобы Варшава смогла передать свои МиГ-29. Однако Польша нашла иную причину не передавать советские истребители.
Глава МИД Польши ответил Зеленскому, заявив, что Варшава сделала для Украины больше, чем любые другие страны.
Перед этим в Польше заявляли, что будут чувствовать себя "незащищенными", если отдадут свои МиГ-29, поскольку самолеты являются частью противовоздушной обороны. Варшава также говорит, что сможет передать МиГ-29 только после получения новых истребителей, заказанных у союзников.
Президент Польши Анджей Дуда также отметил, что Польша могла бы рассмотреть возможность передачи Украине своих истребителей МиГ-29. Однако НАТО должна передислоцировать самолеты на польские авиабазы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.