Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Норвегії
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Київ з робочим візитом прибув прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере. З ним зустрівся президент України Володимир Зеленський.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Володимира Зеленського.
"Продовжую зустрічі з нашими партнерами. Вітаю в Києві прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере. Підтримка вашої країни важлива й цінна для нас, як і те, що сьогодні ви поруч з українцями", - написав Зеленський.
Нагадаємо, Норвегія погодила передачу Україні трьох ракетних систем MLRS M270.
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