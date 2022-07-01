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Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Норвегії

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Україна, П'ятниця 01 липня 2022 18:16
Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Норвегії Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Київ з робочим візитом прибув прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере. З ним зустрівся президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Володимира Зеленського.

"Продовжую зустрічі з нашими партнерами. Вітаю в Києві прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере. Підтримка вашої країни важлива й цінна для нас, як і те, що сьогодні ви поруч з українцями", - написав Зеленський.

Нагадаємо, Норвегія погодила передачу Україні трьох ракетних систем MLRS M270.

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Володимир Зеленський
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