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Норвегия установила лимит цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель

Фото: Норвегия установила предел цен на российскую нефть (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В рамках санкций Норвегия ввела ограничение цен на уровне 60 долларов за баррель сырой нефти из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт норвежского правительства.

"В рамках санкций Норвегия ввела ценовой потолок в 60 долларов за баррель сырой нефти из России. Это соответствует потолку цен, принятому ЕС и странами G7. Потолок цены на нефть поможет снизить доходы России от продажи сырой нефти в третьи страны", - говорится в сообщении. .

По словам министра иностранных дел Норвегии, страна продолжает поддерживать ЕС и других союзников по поводу санкций против России, чтобы поддерживать давление на правительство страны и ее сторонников.

Отмечено, что уже действует запрет на импорт, покупку и передачу российской нефти в Норвегию, ЕС и третьи страны, который вступил в силу 5 декабря. С введением предельной цены предоставляется освобождение от запрета на оказание профессиональной помощи, посреднических услуг, финансирования и финансовой помощи для транспортировки, торговли и посредничества российской сырой нефти, продаваемой ниже фиксированной предельной цены.

Напомним, 2 декабря страны Европейского Союза смогли согласовать ограничение цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, что будет значительным образом влиять на доходы РФ.

Добавим, из-за санкций добыча российской нефти может сократиться на треть - с 1,5 до 1 млн баррелей в сутки в начале 2023 года.

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