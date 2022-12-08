Норвегия установила лимит цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель

В рамках санкций Норвегия ввела ограничение цен на уровне 60 долларов за баррель сырой нефти из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт норвежского правительства.

"В рамках санкций Норвегия ввела ценовой потолок в 60 долларов за баррель сырой нефти из России. Это соответствует потолку цен, принятому ЕС и странами G7. Потолок цены на нефть поможет снизить доходы России от продажи сырой нефти в третьи страны", - говорится в сообщении. .

По словам министра иностранных дел Норвегии, страна продолжает поддерживать ЕС и других союзников по поводу санкций против России, чтобы поддерживать давление на правительство страны и ее сторонников.

Отмечено, что уже действует запрет на импорт, покупку и передачу российской нефти в Норвегию, ЕС и третьи страны, который вступил в силу 5 декабря. С введением предельной цены предоставляется освобождение от запрета на оказание профессиональной помощи, посреднических услуг, финансирования и финансовой помощи для транспортировки, торговли и посредничества российской сырой нефти, продаваемой ниже фиксированной предельной цены.