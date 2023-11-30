Норвегия выделила более 21 млн евро на обеспечение продовольственной безопасности в Украине

Еще 50 млн норвежских крон (4,2 млн евро) будут переданы в Фонд Украины Всемирного банка.

"Норвегия будет продолжать поддерживать народ Украины. В то же время мы не упускаем из виду и другие кризисы в мире. Программа Нансена - один из примеров того, как нам удается объединить эти усилия", - сказал министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

При этом отмечается, что еще 150 млн норвежских крон (12,7 млн евро) будет выделено Всемирной продовольственной программе в ответ на ее призыв к оказанию чрезвычайной помощи Украине. Помимо оказания продовольственной помощи вблизи линии фронта, эти средства будут использованы для разминирования сельскохозяйственных земель, что позволит фермерам как можно быстрее вернуться к производству продуктов питания.

Помощь от Норвегии

В октябре Норвегия объявила о выделении финансовой помощи для разминирования Украины. Речь идет о 18,5 млн долларов.

Позже Норвегия предоставила один миллиард крон (84 миллиона евро) норвежским организациям, помогающим украинцам.

Не так давно украинские пограничники получили от Норвегии мобильный комплекс радиационного контроля. Его применяют в зонах с высоким уровнем угрозы для проверки радиационной обстановки.

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