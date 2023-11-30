RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Норвегия выделила более 21 млн евро на обеспечение продовольственной безопасности в Украине

Фото: министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде (flickr.com/miljoverndepartementet)
Автор: Валерия Полищук

Норвегия объявила о выделении 200 млн норвежских крон (17 млн евро) Всемирной продовольственной программе, включая гуманитарную продовольственную программу "Зерно из Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Норвегии.

Еще 50 млн норвежских крон (4,2 млн евро) будут переданы в Фонд Украины Всемирного банка.

"Норвегия будет продолжать поддерживать народ Украины. В то же время мы не упускаем из виду и другие кризисы в мире. Программа Нансена - один из примеров того, как нам удается объединить эти усилия", - сказал министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

При этом отмечается, что еще 150 млн норвежских крон (12,7 млн евро) будет выделено Всемирной продовольственной программе в ответ на ее призыв к оказанию чрезвычайной помощи Украине. Помимо оказания продовольственной помощи вблизи линии фронта, эти средства будут использованы для разминирования сельскохозяйственных земель, что позволит фермерам как можно быстрее вернуться к производству продуктов питания.

Помощь от Норвегии

В октябре Норвегия объявила о выделении финансовой помощи для разминирования Украины. Речь идет о 18,5 млн долларов.

Позже Норвегия предоставила один миллиард крон (84 миллиона евро) норвежским организациям, помогающим украинцам.

Не так давно украинские пограничники получили от Норвегии мобильный комплекс радиационного контроля. Его применяют в зонах с высоким уровнем угрозы для проверки радиационной обстановки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НорвегияВойна России против Украины