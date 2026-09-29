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Норвегия выделила миллионы на поиск и возвращение украинских детей, похищенных Россией

10:50 29.09.2026 Вт
2 мин
aimg Мария Науменко
Норвегия выделила миллионы на поиск и возвращение украинских детей, похищенных Россией Фото: Норвегия выделила средства на поиск и возвращение украинских детей (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Норвегия ужесточает гуманитарную поддержку Украины. Страна выделила средства на программы, связанные с поиском украинских детей, Россия незаконно депортирована.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Новую помощь Норвегия направляет через ЮНИСЕФ и Международный комитет Красного Креста (МККК). Средства должны поддержать поиск пропавших без вести, усилия по возвращению украинцев домой, а также их дальнейшую реабилитацию и реинтеграцию.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что его страна стремится привлечь внимание к нарушениям прав человека, связанным с российской агрессией против Украины.

По его словам, многие украинские дети до сих пор находятся в России после незаконной депортации или принудительного перемещения.

Сколько денег выделила Норвегия

15 миллионов норвежских крон, или около 1,6 миллионов долларов, Норвегия направит ЮНИСЕФ.

Эти средства используют для поддержки реинтеграции уже вернувшихся в Украину детей, а также для поиска тех, кто считается пропавшим без вести.

Еще 10 миллионов норвежских крон получит Центральное бюро розыска (CTA) Международного комитета Красного Креста.

Эта структура занимается вопросами, связанными с розыском людей, пропавших в результате войны, и способствует установлению их судьбы.

Таким образом, общий объем новой помощи по этим двум направлениям составляет 25 миллионов норвежских крон.

Напомним, ЕС вводил санкции против российских чиновников, организаций и других лиц, причастных к незаконной депортации украинских детей.

Ограничения касаются тех, кто способствует их перемещению в Россию и временно оккупированные территории Украины, а также принудительной ассимиляции и милитаризованному воспитанию.

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