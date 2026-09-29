Норвегія виділила мільйони на пошук і повернення українських дітей, викрадених Росією

Норвегія посилює гуманітарну підтримку України. Країна виділила кошти на програми, пов'язані з пошуком українських дітей, яких Росія незаконно депортувала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Нову допомогу Норвегія спрямовує через ЮНІСЕФ та Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ). Кошти мають підтримати пошук зниклих безвісти, зусилля з повернення українців додому, а також їхню подальшу реабілітацію та реінтеграцію.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що його країна прагне привернути увагу до порушень прав людини, пов'язаних із російською агресією проти України.

За його словами, багато українських дітей досі перебувають у Росії після незаконної депортації або примусового переміщення.

Скільки грошей виділила Норвегія

15 мільйонів норвезьких крон, або близько 1,6 мільйона доларів, Норвегія направить ЮНІСЕФ.

Ці кошти використають для підтримки реінтеграції дітей, які вже повернулися в Україну, а також для пошуку тих, хто вважається зниклим безвісти.

Ще 10 мільйонів норвезьких крон отримає Центральне бюро розшуку (CTA) Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Ця структура займається питаннями, пов'язаними з розшуком людей, зниклих унаслідок війни, та сприяє встановленню їхньої долі.

Таким чином, загальний обсяг нової допомоги за цими двома напрямами становить 25 мільйонів норвезьких крон.